La FFBB met les très grands gabarits à l’honneur dans un camp à Vichy

2,08 m pour les garçons en moyenne, et 1,90 m pour les filles. 6 filles et 5 garçons de 12 à 17 ans aux mensurations hors-normes ont été rassemblés par la Fédération française de basket-ball au CREPS de Vichy pendant cinq jours, afin de travailler avec eux, uniquement entre Très Grands Gabarits (TGG).

Brice Dessert ou Moussa Diabaté sont passés par là

Est considéré TGG tout jeune à partir de la catégorie U12, lorsque celui-ci mesure plus de 1,76 m pour une fille ou 1,83 m pour un garçon. L’accompagnement se poursuit jusque chez les U18 pour les filles de plus de 1,76 m e pour les garçons de 2,10 m

Le camp TGG est un événement annuel de la fédération de basket-ball, qui s’inscrit dans l’opération l’Avenir en Grand fédérale. Celle-ci “vise un meilleur recensement et une meilleure formation de ces gabarits exceptionnels” parce que “au plus haut niveau, les centimètres font la différence”, estime la fédé. Au terme de cette détection de talents au profil particulier, certains jeunes pourront intégrer les Pôles Espoirs, dont le camp TGG est l’une des dernières étapes. Les éditions précédentes avaient par exemple fait ressortir Brice Dessert (2,12 m, 22 ans) ou encore Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans).

Un accent sur la performance et la vidéo

Pendant cinq jours, c’est donc un groupe rajeuni comparé aux éditions précédentes (4 U13, 1 U14, 3 U15, 2U16 et 1 U17) qui a pu travailler ses compétences au poste 5, avec un staff « étoffé » par rapport aux précédents. Comme depuis plus de dix ans, Christophe Allardi était en charge du camp. Anna Kotocova et Isabelle Fijalkowski étaient quant à elles chargées des entraînements et du perfectionnement des jeunes, en lien avec Cyril Marcos, préparateur physique. Un kiné et un médecin ont également encadré le stage.

Des prises vidéos ont également été effectuées par deux experts, afin de « créer des clips individuels à destination des joueurs et des entraîneurs », pour le travail comme le recrutement. Au bilan, la Fédération se dit ravie de ce nouveau camp, tant « l’’investissement du groupe de joueuses et joueurs a été très intéressant ». « Des profils à suivre », avant peut-être de les voir porter le maillot bleu un jour…