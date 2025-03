Strasbourg fait le triplé dans le derby de l’Est, Bourg enfonce encore un peu plus La Rochelle

Nancy 74-80 Strasbourg

Le derby de l’Est est toujours un moment particulier dans une saison pour Strasbourg et Nancy. La SIG et le SLUC se sont rencontrés pour la troisième fois de la saison ce samedi 29 mars. Et c’est cette fois au Palais des Sports Jean Weille que les Strasbourgeois l’ont emporté, après deux premiers affrontements en octobre largement dominés au Rhénus (96-76 en championnat et… 106-66 en Coupe de France).

Mais entre-temps, les dynamiques des deux équipes s’étaient inversées, avec un SLUC désormais playoffable et une SIG hors du Top 10 (aucune victoire en janvier et février). Jusqu’à ce que Strasbourg reprenne du poil de la bête depuis que Thomas Drouot a repris les rênes au coaching. Promu au début du mois, l’ancien adjoint de Laurent Vila vient d’engranger son deuxième succès en trois matchs. Son seul revers a eu lieu contre Paris (79-87) – un match où il a été exclu – mais la prestation délivrée par les siens était tout à fait honorable.

Devant composer ce samedi sans son capitaine Filip Kruslin touché à la cuisse, le coach strasbourgeois a mis l’accent « sur la rigueur défensive et la discipline tactique » cette semaine. Le message est passé : Nancy a été limité à 74 points (contre 85 de moyenne), et Strasbourg n’a perdu que 8 ballons (contre plus de 15 cette saison). Derrière un duo Troy Caupain et Dominique Artis tranchant sur les lignes arrières avec 42 points à eux deux, la SIG a dominé pendant deux quart-temps et demi.

Jusqu’à ce que Nancy tente un comeback, notamment sous l’impulsion du tandem Chris Clemons (22 points) et Zacharie Perrin (10 points). Mais le prospect candidat à la Draft NBA a notamment fait un 0/3 aux lancers dans les quatre dernières minutes, donnant un coup d’arrêt. Après deux derniers shoots de l’espoir de Clemons et Anthony Labanca (6 points) pour revenir à un point (72-73), c’est Dominic Artis qui a planté le coup de poignard avec un 3-points puis deux lancers, assurant la victoire des siens.

🔥 | Chris Clemons qui sonne la charge pour entamer la remontada ! 👌🎯 #BetclicELITE Suivez la suite de la rencontre en direct sur DAZN : https://t.co/GkbhS9JcIf pic.twitter.com/3xklw0AvXp — DAZN France (@DAZN_FR) March 29, 2025

Bourg 87-67 La Rochelle

L’écart entre les deux équipes était trop grand dans l’autre match du début de soirée. Il n’y a pas eu match à Ekinox, sans surprise, entre la lanterne rouge La Rochelle et une équipe de la JL Bourg qui joue le Top 4. Les visiteurs ont fait illusion pendant quelques minutes en début de match (9-10). Mais ils n’ont pas réussi à concrétiser les quelques pertes de balle en première période de Burgiens pas parfaitement rentrés dans leur match. Les Rochelais ont même surenchéri avec leurs propres turnovers (16 au total) sur des contre-attaques. Et avec un Tom Digbeu maladroit (10 points à 4/14 aux tirs), il n’y avait pas grand chose à espérer en attaque.

De l’autre côté du terrain, les hommes de Julien Cortey ont souffert face au pick-and-roll burgien, qui a grandement récompensé Kevin Kokila (16 points, 5 rebonds) et Jean-Marc Pansa (15 points, 9 rebonds). Il y avait beaucoup de mouvement dans l’attaque des hommes de Freddy Fauthoux, qui a fait tourner la tête des défenseurs rochelais. C’est de cette manière qu’ils ont plié le match dès la mi-temps (51-28), et qu’ils ont atteint les 31 points d’écart dans le troisième quart. Côté statistique, on peut noter le double-double à 29 d’évauation de Joël Ayayi (16 points, 10 rebonds) et les 8 passes décisives d’Hugo Benitez. La JL recolle ainsi au Top 4, et devra attendre les résultats de l’ASVEL et Paris pour connaître leur place au classement à l’issue de cette 23e journée. Concernant La Rochelle, avec cette 20e défaite en 23 matchs, les espoirs de maintien s’envolent encore un peu plus.