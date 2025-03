De justesse, Paris évite le piège tendu par la SIG Strasbourg

Thomas Drouot et la SIG Strasbourg ne sont pas passés loin d’empocher un 2e succès consécutif. L’équipe alsacienne a longtemps mené la vie dure au Paris Basketball, pourtant vainqueur très facile lors du match aller (+32). Mais encore une fois, Nadir Hifi a pris un malin plaisir à planter plusieurs shoots décisifs au Rhénus pour permettre à Paris de s’accrocher à la première place du classement détenue par l’AS Monaco.

Thomas Drouot exclu en seconde période

Dans un Rhénus à guichets fermés, la SIG Strasbourg a longtemps cru tenir l’autre exploit de sa saison, après sa victoire contre l’ASVEL début décembre dernier. À la faveur d’abord d’un 16-2 en milieu de 2e quart-temps, pour prendre jusqu’à 14 points d’avance, avant que le Paris Basketball ne revienne au contact à la mi-temps (41-35).

Dans une partie extrêmement serrée (plus de 30 changements de leaders), aucune équipe n’a jamais compté plus de 6 points d’avance en seconde période (hormis dans les trois dernières minutes). Une rencontre tendue à tous les étages sur le parquet, avec l’exclusion de Thomas Drouot en milieu de 3e quart-temps pour deux fautes techniques. Drivés ensuite par l’assistant Julien Zoa, les Strasbourgeois n’ont pas perdu leurs moyens pour autant, emmenés par leurs intérieurs Brice Dessert (12 points et 5 rebonds) et Amadou Sow (10 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres).

Nadir Hifi, toujours décisif face à ses exs

Mais le manque de punch offensif sur les lignes arrières s’est cruellement fait ressentir en fin de match pour Strasbourg, avec un Troy Caupain moins à son aise que face à Saint-Quentin (13 points dont 1/6 à 3-points) et un Dominic Artis toujours la tête au fond du seau (14 points dont 0/3 à 3-points). Malgré tout, un arrière originaire de Strasbourg, Nadir Hifi (natif d’Illkirch-Graffenstaden), s’est grandement distingué en fin de match. Avec deux paniers importants dans les trois dernières minutes, il a permis à Paris de créer le break décisif pour terminer la rencontre sur un 15-9 et l’emporter sur le score de 87 à 79.

Défait l’an dernier à Strasbourg, le Paris Basketball n’a pas commis le même impair en 2025. Ce qui lui permet de revenir provisoirement au contact du leader, l’AS Monaco, avant son choc contre l’ASVEL ce dimanche, et du dauphin, Cholet. Pour la SIG, c’est définitivement vers le bas qu’elle doit regarder, avec très probablement Thomas Drouot à sa tête jusqu’à la fin de la saison.