Thomas Drouot confirmé comme entraîneur principal de la SIG Strasbourg jusqu’en fin de saison

Thomas Drouot peut avoir l’esprit plus serein à l’approche de son 3e match comme entraîneur principal de la SIG Strasbourg : il restera dans cette fonction jusqu’à la fin de la saison. En effet, la nouvelle a été rendue officielle par… la LNB.

Pas d’annonce de la part de la SIG Strasbourg

Dans le traditionnel communiqué sur les nouvelles qualifications en Betclic ELITE, il est indiqué que Thomas Drouot est « engagé comme entraîneur principal jusqu’à la fin de la saison ». Même si le club alsacien n’a rien communiqué avant son match de la 23e journée, ce samedi 29 mars à Nancy (18h).

Ainsi, l’état-major strasbourgeois fait le choix de la stabilité en conservant Thomas Drouot. Nommé entraîneur principal par intérim après le départ de Laurent Vila début mars, le natif de Paris a coaché deux matchs depuis. Si il a permis à Strasbourg d’endiguer sa série de défaites en 2025 contre Saint-Quentin, il a ensuite été exclu lors de la défaite contre le Paris Basketball.

Actuellement 12e de Betclic ELITE, la SIG Strasbourg compte 8 victoires pour 14 défaites. Elle se trouve ainsi à deux succès du play-in (top 10) mais possède seulement deux victoires d’avance sur la zone rouge.

Un nouvel assistant nommé

En plus de la confirmation de Thomas Drouot comme entraîneur principal, la SIG Strasbourg a enrôlé un nouvel adjoint pour l’épauler : Maxence Broyer. Natif de Mâcon, il a longtemps œuvré au centre de formation de l’Élan Chalon, avant de connaître ces dernières années ses premières expériences d’entraîneur principal, en NM1, à Rueil-Malmaison (2021-2022) et Lyon SO (2022-2024).