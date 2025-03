« Un match digne des playoffs » : l’AS Monaco a bien réagi contre Fenerbahçe

« C’était un match digne des play-offs contre Fenerbahçe », félicitait Jordan Loyd (13 points). « Je suis satisfait de notre performance des deux côtés du terrain : depuis un mois, on montre de bonnes choses en attaque, mais on n’avait pas été capables de jouer collectivement de l’autre côté. Ce soir, chacun était au soutien de l’autre, on a communiqué, on a fait des aides. Si on joue comme ça en défense, on peut réaliser quelque chose de spécial cette saison. »

Dernière ligne droite cruciale pour l’avantage du terrain en playoffs

L’AS Monaco est assurée d’être 4e à l’issue de cette 30e journée d’EuroLeague, avec une victoire d’avance sur ses trois poursuivants directs : l’Étoile Rouge de Belgrade (5e), le Bayern Munich (6e) et Paris (7e). Mais la Roca Team va cependant bien devoir gérer ses derniers matchs de la saison régulière. À commencer par la double semaine européenne à venir, contre le Zalgiris Kaunas et chez l’Olympiakos, qui pourrait grandement conditionner l’avantage du terrain ou non en playoffs. Le club de la Principauté terminera la saison régulière avec la réception du Panathinaïkos et un court déplacement chez un rival de la Betclic ELITE, l’ASVEL.