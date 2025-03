Le réveil salvateur de l’AS Monaco face au Fenerbahçe

« On a pris un gros coup à la tête la semaine dernière », pouvait souffler Mike James après coup. Il est vrai que l’effondrement face au Maccabi Tel-Aviv et l’élimination à domicile en demi-finale de la Coupe de France contre Le Mans avaient de quoi laisser un AS Monaco groggy…

Et cela s’est vu en début de match. Alors que l’enjeu était énorme face au Fenerbahçe Istanbul, la Roca Team n’a pas bien démarré du tout, encaissant 28 points dès le premier quart-temps. « Notre défense n’était pas au niveau », pointe le coach Vassilis Spanoulis. Mais contrairement à ses récentes sorties de route, notamment face au MSB, l’ASM a su réagir.

Dans le sillage d’un Daniel Theis particulièrement précieux pour son retour de blessure (15 points et 7 rebonds), la Roca Team a ensuite su dresser les barbelés. « On a corrigé le tir », apprécie le technicien grec. « Je suis très heureux de notre match. On a défendu à un très haut niveau, on a fait preuve de combativité et tous les gars ont apporté leur pierre à l’édifice. C’est comme ça que l’on peut battre des grandes équipes comme le Fenerbahçe Istanbul. »

Vassilis Spanoulis a cité Alpha Diallo, auteur d’un petit match statistique (3 points à 1/3, 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions) mais de plusieurs actions décisives dans le money-time. On pourrait également parler de Mike James, le MVP, à créditer de son record européen de la saison (29 points à 10/19 et 6 passes décisives) face à l’équipe qui l’avait privé d’un nouveau Final Four l’an dernier lors d’une série où il était diminué par un dos douloureux. « On a joué avec plus d’énergie que ces derniers temps. C’est toujours bien de battre un prétendant au Final Four à la maison. »

Victorieuse 91-82, la Roca Team est assurée de conserver sa place dans le Top 4 pour l’instant. Mais la semaine à deux matchs, entre la réception de Kaunas et de l’Olympiakos, pourrait rebattre toutes les cartes. « On arrive dans la partie la plus importante de la saison donc tous les matchs sont plus importants maintenant », glisse Mike James. Il est l’heure de voir les grandes équipes.