[Vidéo] Les 29 points de Mike James, son record depuis trois ans en EuroLeague

Tout MVP de l’EuroLeague qu’il soit, Mike James n’avait plus marqué autant dans la compétition reine depuis plus de trois ans. Pour trouver trace d’une telle prestation de sa part, il faut remonter jusqu’au 1er février 2022, lorsqu’il avait inscrit 29 points sur le parquet du Panathinaïkos Athènes.

Face au Fenerbahçe Istanbul ce jeudi (91-82), la star de la Roca Team a atteint ce même total de 29 points, à 10/19 aux shoots. Sa deuxième meilleure marque européenne sous les couleurs monégasques, après avoir marqué 31 unités contre le… Fenerbahçe, en décembre 2021. Dès la première mi-temps, il affichait 19 points à son compteur personnel.

« On a joué avec plus d’énergie que ces derniers temps », a-t-il confié au micro d’EuroLeague TV. « On a pris un gros coup à la tête la semaine dernière en perdant face au Maccabi Tel-Aviv puis en demi-finale de Coupe de France. On arrive dans la partie la plus importante de la saison donc tous les matchs sont plus importants maintenant. C’est toujours bien de battre un prétendant au Final Four à la maison. »