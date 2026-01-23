Vichy – Roanne : Un derby au sommet malgré les absents

Dans un Palais des sports Pierre-Coulon annoncé à guichets fermés, la JA Vichy reçoit son voisin Roanne ce vendredi 23 janvier (20h30) pour la 20e journée d’ELITE 2. Premier acte d’une série de derbies très attendus entre championnat et Leaders Cup avec deux formation du haut de tableau de l’ÉLITE 2.

Jour de Derby

📍 Pierre Coulon

🕗 20h30

⭐️ Match Espoirs en lever de rideau à 17h

✍️ Illan, Kenny, Brice et Alioune en dédicaces

— JA Vichy Basket (@jav_basket) January 23, 2026

Deux dynamiques, une affiche

Depuis la nomination de T.J. Parker, fin novembre, la Chorale a remis un sérieux coup d’accélérateur : six victoires pour une seule défaite, et une place de leader chipée à Blois le week-end dernier. En face, les joueurs de Dounia Issa ont validé le quatrième et dernier billet pour la Leaders Cup, confirmant leur solidité sur la durée. Au classement Roanne est devant, sur le trône de l’ELITE 2 avec 14 victoires pour 5 défaites et surfe sur une série de 4 succès de suite. Vichy est en embuscade à la 6e place en compagnie de Châlons-Reims et Denain (12 victoires, 7 défaites). Les coéquipiers de Jordan Shepherd affiche un bilan de 3 victoires pour 2 défaites sur leur cinq derniers matchs.

La meilleure défense contre la meilleure attaque

L’opposition de styles promet beaucoup. Vichy, meilleure défense du championnat (77 points encaissés de moyenne), se dresse face à Roanne, attaque la plus prolifique (88,9 points inscrits). Un choc de philosophies qui fait monter la pression d’un cran dans l’Allier.

« C’est l’équipe qui a le plus d’armes en Élite 2, l’effectif le plus dense avec vraiment dix joueurs interchangeables, assure Dounia Issa dans les colonnes de La Montagne. On le sent, ils ont ce côté rouleau-compresseur. »

Effectifs fournis … mais bancs amputés

La Chorale s’appuie sur l’un des effectifs les plus denses et impressionnants de la division, avec l’expérience d’Antoine Diot, la présence intérieure de Mattias Markusson (2,17 m), et des cadres comme Javon Masters, Aaron Levarity ou Maxime Roos. Roanne devra toutefois se passer de son meilleur scoreur pour ce derby : Jahvon Blair et ses 18,7 points, suspendu pour « comportement grossier/injurieux » lors du revers à Reims. A noter que Florian Léopold, touché à la main, a été préservé par le staff roannais lors des dernières rencontres.

La JAV n’est pas épargnée non plus. Pape Diop, ménagé la semaine passée à Challans après s’être tordu la cheville, est de nouveau forfait pour ce vendredi soir. Un coup dur pour les Vichyssois tant l’international sénégalais est un pion essentiel du dispositif bourbonnais. L’ailier à tout (bien) faire est la meilleure évaluation de l’équipe cette saison (14,1). De plus l’intérieur Kenny Kasiama est touché à la main. Une blessure contractée cette semaine à l’entraînement.

Verdict ce soir

Malgré ces absences de poids, le décor est planté : une salle en fusion, deux équipes du très haut de tableau et un duel défense/attaque qui sent la poudre. Le derby JAV vs Chorale est lancé ! Entre-deux à 20h30.