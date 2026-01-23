Recherche
ELITE 2

Vichy – Roanne : Un derby au sommet malgré les absents

ELITE 2 - Salle comble, enjeu maximal et opposition de styles : Vichy et Roanne ouvrent la phase retour par un derby brûlant, entre la meilleure défense et la meilleure attaque de l’Élite 2. Un choc au sommet au Palais des sports Pierre Coulon, malgré des absences majeures des deux côtés.
|
00h00
Résumé
Écouter
Vichy – Roanne : Un derby au sommet malgré les absents

Attaque de feu contre défense de fer : L’heure de vérité pour Vichy et Roanne

Crédit photo : JA Vichy / Alain Cheneviere

Dans un Palais des sports Pierre-Coulon annoncé à guichets fermés, la JA Vichy reçoit son voisin Roanne ce vendredi 23 janvier (20h30) pour la 20e journée d’ELITE 2. Premier acte d’une série de derbies très attendus entre championnat et Leaders Cup avec deux formation du haut de tableau de l’ÉLITE 2.

Deux dynamiques, une affiche

Depuis la nomination de T.J. Parker, fin novembre, la Chorale a remis un sérieux coup d’accélérateur : six victoires pour une seule défaite, et une place de leader chipée à Blois le week-end dernier. En face, les joueurs de Dounia Issa ont validé le quatrième et dernier billet pour la Leaders Cup, confirmant leur solidité sur la durée. Au classement Roanne est devant, sur le trône de l’ELITE 2 avec 14 victoires pour 5 défaites et surfe sur une série de 4 succès de suite. Vichy est en embuscade à la 6e place en compagnie de Châlons-Reims et Denain (12 victoires, 7 défaites). Les coéquipiers de Jordan Shepherd affiche un bilan de 3 victoires pour 2 défaites sur leur cinq derniers matchs.

La meilleure défense contre la meilleure attaque

L’opposition de styles promet beaucoup. Vichy, meilleure défense du championnat (77 points encaissés de moyenne), se dresse face à Roanne, attaque la plus prolifique (88,9 points inscrits). Un choc de philosophies qui fait monter la pression d’un cran dans l’Allier.

« C’est l’équipe qui a le plus d’armes en Élite 2, l’effectif le plus dense avec vraiment dix joueurs interchangeables, assure Dounia Issa dans les colonnes de La Montagne. On le sent, ils ont ce côté rouleau-compresseur. »

Effectifs fournis … mais bancs amputés

La Chorale s’appuie sur l’un des effectifs les plus denses et impressionnants de la division, avec l’expérience d’Antoine Diot, la présence intérieure de Mattias Markusson (2,17 m), et des cadres comme Javon Masters, Aaron Levarity ou Maxime Roos. Roanne devra toutefois se passer de son meilleur scoreur pour ce derby : Jahvon Blair et ses 18,7 points, suspendu pour « comportement grossier/injurieux » lors du revers à Reims. A noter que Florian Léopold, touché à la main, a été préservé par le staff roannais lors des dernières rencontres.

LIRE AUSSI

La JAV n’est pas épargnée non plus. Pape Diop, ménagé la semaine passée à Challans après s’être tordu la cheville, est de nouveau forfait pour ce vendredi soir. Un coup dur pour les Vichyssois tant l’international sénégalais est un pion essentiel du dispositif bourbonnais. L’ailier à tout (bien) faire est la meilleure évaluation de l’équipe cette saison (14,1). De plus l’intérieur Kenny Kasiama est touché à la main. Une blessure contractée cette semaine à l’entraînement.

LIRE AUSSI

Verdict ce soir

Malgré ces absences de poids, le décor est planté : une salle en fusion, deux équipes du très haut de tableau et un duel défense/attaque qui sent la poudre. Le derby JAV vs Chorale est lancé ! Entre-deux à 20h30.

ELITE 2 – Journée 20
23/01/2026
BLO Blois
CHA Champagne Basket
CAE Caen
EVR Evreux
ROC La Rochelle
AIX Aix-Maurienne
HTV Hyères-Toulon
CHA Challans
DEN Denain
POI Poitiers
ROU Rouen
PAU Pau-Lacq-Orthez
ANT Antibes
SCA SCABB
VIC Vichy
ROA Roanne
ASA Alliance Sport Alsace
NAN Nantes
24/01/2026
ORL Orléans
QUI Quimper
Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
flavor_flav
le premier des trois matchs dans un court laps de temps. On dirait des playoffs, avec une grosse motivation des deux cotés (enfin je le pense, la Laders cup ne rapporte rien mais c'est sympa de la gagner) Que le meilleur gagne mais allez la Jav!
Répondre
(0) J'aime
