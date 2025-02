Après le départ de Tchicamboud, Le Havre retrouve Valentin Bigote

À quelques journées de la fin de la première phase de NM1, Le Havre enregistre un retour. En effet, Valentin Bigote, absent pour une durée indéterminée depuis début octobre, va pouvoir rejouer avec le Saint-Thomas Basket. Une bonne nouvelle alors que le remplaçant médical de William Mensah, Jayson Tchicamboud, est parti vers l’Alliance Sport Alsace.

Un Valentin Bigote directement à 100%

Embêté par un problème médical, Valentin Bigote (1,97 m, 33 ans) a donc été écarté des parquets durant pratiquement 4 mois. L’enjeu pour l’entraîneuse Lauriane Dolt sera donc de réintégrer au mieux son capitaine. « Il est vraiment monté en régime et je trouve que, là, son niveau est tout simplement excellent », explique la technicienne havraise à Paris-Normandie. « On sent qu’il est bien et que l’équipe est contente de le retrouver donc c’est top ! Il est à 100 % et n’aura pas de limite de temps de jeu. » Sur le début de saison, et comme ce fut le cas ces dernières saisons, Valentin Bigote est le moteur offensif du STB, avec vec ses 16,2 points, 4,4 rebonds et 4,4 passes décisives en 28 minutes de moyenne.

« La sauce n’avait pas prise avec Jayson »

Il faudra bien un Valentin Bigote au top de sa forme pour permettre au Havre de finir la première phase de NM1 en tête, devant notamment le surprenant SCABB (2e) ou Orchies (3e). D’autant que William Mensah et Benoît Mangin ne sont pas encore de retour et que Jayson Tchicamboud est parti du côté de la Pro B chez l’Alliance Sport Alsace. Mais l’entraîneuse Lauriane Dolt ne s’inquiète pas outre-mesure : « Allan (Marius) nous a prouvé qu’on pouvait compter sur lui. Et puis, on voyait très bien que la sauce n’avait pas pris entièrement avec Jayson. On n’avait pas de raisons de le priver de cette opportunité, d’autant plus qu’on récupérait Val. »

En effet, Valentin Bigote va pouvoir jouer avec Le Havre les trois derniers matchs de la première phase de NM1, à commencer par la réception de Loon-Plage ce mardi 4 février.