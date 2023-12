ASVEL : Boris Dallo officieusement écarté, une porte de sortie recherchée

Champion de France en 2021 avec l’ASVEL, Guerschon Yabusele s’est emparé de son smartphone vendredi lorsqu’il a appris que son ancien club pistait Nico Mannion au poste de meneur. « Non mais sérieusement… Donnez juste une chance à Boris Dallo au lieu de donner encore un contrat. Je ne comprends pas. »

Un tweet qui a mis sous les projecteurs la situation du Nantais puisque le message du Madrilène a été vu plus de 142 000 fois sur X. Surtout que le champion d’Europe a ensuite continué à défendre son ancien coéquipier en équipe de France Espoirs (lors de l’EuroBasket U20 2014) lors de conversations avec différents fans. « C’est n’importe quoi, l’ASVEL perd des matchs importants parce qu’ils décident de ne pas utiliser le banc », « je trouve cela abusé de ne pas se servir de ce genre de talent » ou « Il n’a pas encore eu sa chance : jouer 4 minutes par-ci et par-là ne permet pas de prouver quoi que ce soit, autant l’essayer au point où ils en sont », a-t-il notamment écrit.

Mais évidemment, l’intérieur du Real Madrid n’a aucune chance de faire évoluer la situation de Boris Dallo. Inutilisé par T.J. Parker en EuroLeague, l’ancien couteau suisse du Portel s’est certes vu offrir sa première apparition dans la compétition reine par Gianmarco Pozzecco (4 minutes contre Bologne) depuis près de dix ans mais le technicien italien ne compte ostensiblement pas sur lui. Depuis son arrivée fin octobre, il ne l’a fait jouer qu’à quatre reprises (sur 19 matchs), pour 27 minutes au total. Au placard depuis un dernier quart-temps soporifique contre les Metropolitans 92 le 3 décembre (102-76), le champion de Serbie 2014 était en civil dimanche lors de la réception de l’Élan Chalon (79-72). Une mise à l’écart appelée à durer au vu des propos de La Mouche Atomique, qui a avoué que le joueur ne faisait plus partie de ses plans.

« On a discuté plusieurs fois et j’ai été clair avec lui : il peut nous aider lors des entraînements mais j’ai beaucoup trop de joueurs à son poste », a-t-il déclaré dimanche, en conférence de presse. « Tout le monde sait qu’il nous manque un meneur mais à son poste, il y a Nando (De Colo), Tim (Luwawu-Cabarrot), Edwin (Jackson), Chuck (Kahudi), David (Lighty), Mbaye (Ndiaye). Ce n’est pas si facile. Ce n’est pas parce que c’est un mauvais joueur ; au contraire, je le trouve très talentueux. Mais j’ai plus ou moins dû choisir quand je suis arrivé à l’ASVEL. Je me sens mal pour lui car il pourrait mériter de jouer. Ce n’est pas que je ne l’aime pas mais je préfère utiliser d’autres joueurs. »

Évidemment pas satisfait de sa situation à Villeurbanne, où il tient un rôle anonyme (2,3 points à 39%, 2,1 rebonds et 1,4 passe décisive en 10 matchs) après avoir joué les premiers rôles à Cholet pendant deux ans, Boris Dallo aimerait trouver un échappatoire. Alors que son contrat ne s’étire que jusqu’à la fin de la saison, ce qui devrait faciliter une éventuelle libération, son camp lui cherche activement une porte de sortie.

En revanche, Mbaye Ndiaye, c’est oui

Tout autant placardisé que Boris Dallo au début du mandat de Pozzecco (28 minutes au total sur son premier mois), Mbaye Ndiaye (24 ans) est en train de revenir dans le paysage. Pour la deuxième fois d’affilée, l’ailier sénégalais a été lancé dans le cinq de départ contre Chalon dimanche (79-72) et il a fortement impacté l’équipe de Savo Vucevic, l’entraîneur qui l’a lancé dans le monde professionnel à Bourg, avec 14 d’évaluation en 20 minutes (10 points à 5/7, 4 rebonds et 2 interceptions). Et s’il n’y a plus de lumière pour Boris Dallo à l’ASVEL, c’est aussi parce que le sélectionneur transalpin compte bien faire plus confiance à l’ancien blésois à l’avenir.

« On veut lui donner du temps de jeu en EuroLeague », a-t-il indiqué en conférence de presse. « On veut aussi le voir à ce niveau-là mais c’est dur. Si vous avez une absence de deux minutes en EuroLeague, vous pouvez le payer très cher. Je ne veux pas lui mettre une telle pression. Je ne l’ai pas beaucoup utilisé depuis que je suis arrivé mais je commence à le faire. Que ce soit à Paris ou ce dimanche contre Chalon, il nous a beaucoup apporté. Je vais continuer à le faire jouer dans le championnat de France, il doit être impliqué. Je ne sais pas encore si ce sera à Milan ou contre l’Olympiakos mais vous le verrez aussi sur le terrain prochainement en EuroLeague. Des scouts NBA me disaient qu’ils regardent assez peu l’EuroLeague car les jeunes ne jouent pas beaucoup. Mais je veux l’utiliser, je veux lui donner une chance. Ce soir, il a amené de l’énergie et la défense. Il peut nous aider. Et il faut aussi considérer le futur de l’ASVEL, comprendre qu’il peut être une pierre centrale de cet avenir. »