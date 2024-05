Sept clubs pour deux places en playoffs : Saint-Quentin et Strasbourg qualifiés dès samedi ?

En trois jours, la JDA Dijon a sensiblement bouleversé le bilan final de la saison strasbourgeoise. Samedi, le club bourguignon a empêché la SIG de remporter son premier trophée depuis 2019, avant de s’excuser 72 heures plus tard en dominant Cholet, replaçant de fait les Alsaciens à la 8e place de Betclic ÉLITE, synonyme de playoffs.

En playoffs avec un bilan négatif ?

La preuve que tout va extrêmement vite au sein d’un championnat où la SIG semblait presque avoir enterré ses dernières illusions en coulant la semaine précédente sur son parquet face au Mans (71-80). Mais l’équipe de Massimo Cancellieri, comme tous ses concurrents, bénéficie d’une forte homogénéité en milieu de tableau (et de la sanction infligée au Limoges CSP) : pour la deuxième année d’affilée, après le miracle de la… SIG version Luca Banchi, la 8e place se jouera à 17 victoires. Dans un championnat à 18 équipes, on n’avait plus vu cela depuis la saison 2005/06. Depuis 2012/13, sinon, dans un format à 16 équipes (avec le titre de Nanterre). En 2015/16, la JDA Dijon avait même raté les playoffs avec un bilan de 20 victoires et 14 défaites, le Top 8 se négociant à 21 succès !

Saint-Quentin et Strasbourg ont leur destin en main

Pour la première fois depuis Le Mans en 2010/11, une équipe pourrait même disputer les playoffs malgré un bilan négatif. Pour cause, la SIG peut se qualifier dès ce samedi, indépendamment de son résultat lors de la 34e journée à Saint-Quentin. Pour cela, il faudrait une victoire strasbourgeoise, combinée à des défaites choletaises et nancéiennes. Loin d’être impossible puisque la SIG va recevoir un relégable (Blois) pendant que Cholet Basket et le SLUC vont se déplacer chez des membres du Top 4, respectivement Monaco et Bourg-en-Bresse. Même s’il y a un très gros doute sur le visage qu’affichera la Roca Team dimanche, soit 45 heures après une élimination à Istanbul, soit avant un Match 5 décisif…

Le scénario d’une égalité à trois entre Strasbourg, Nancy et Cholet :

Strasbourg, 3v-1d Nancy, 2v-2d Cholet, 1v-3d

Bien sûr, la situation la plus enviable pour les playoffs reste celle de Saint-Quentin. Battu au buzzer à Villeurbanne, le SQBB a manqué l’occasion de composter le 7e billet pour les playoffs (derrière Monaco, Paris, Villeurbanne, Bourg-en-Bresse, Nanterre et Le Portel). « Je voudrais que tout le monde ait les pieds sur terre pour les deux prochains matches », martèle Julien Mahé dans les colonnes de L’Aisne Nouvelle. « Quand on me dit : vous allez faire les playoffs, vous allez faire les playoffs … Pour l’instant, il n’y a pas de play-offs et si on joue comme ça, il n’y aura rien du tout. »

Alors que se profilait une finale depuis bien longtemps contre Strasbourg lors de la 34e journée, l’équipe axonaise n’est plus qu’à une victoire des playoffs. Elle pourrait même se qualifier dès ce week-end sans avoir besoin de gagner à Chalon : si deux de ses trois poursuivants directs s’inclinent, le SQBB deviendra le premier promu depuis Le Portel en 2017 à se hisser en quart de finale.

Et si Limoges n’avait pas été sanctionné…

Derrière Saint-Quentin, à égalité avec Strasbourg, Nancy et Cholet ne sont pas, à première vue, dans les situations moins enviables. Mais ni l’un ni l’autre n’ont le panier-average favorable face au SQBB et la SIG. Surtout, ils ont chacun une vraie tare : le calendrier pour le SLUC, avec un déplacement peu évident à Bourg-en-Bresse, et la dynamique pour CB, lesté de cinq défaites d’affilée. Mais si le club des Mauges affronte l’équipe bis de l’AS Monaco dimanche, cela pourrait faire ses affaires.

Enfin, Limoges, Le Mans et Dijon restent encore théoriquement dans la course. Mais ces trois équipes n’ont plus leur destin en main : elles devront d’abord signer un 2/2 en croisant les doigts pour une conjoncture favorable. Hasard du calendrier, le MSB croisera la route du CSP et de la JDA, rendant de fait le 2/2 possible pour une seule équipe maximum. De quoi, aussi, renforcer les regrets de l’équipe limougeaude qui paye les errances de ses dirigeants : sans les deux victoires retirées pour raisons financières, les coéquipiers de Nicolas Lang seraient actuellement 7e de Betclic ÉLITE et en bonne position pour retrouver les playoffs…