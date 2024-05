L’ASVEL prend un premier avantage sur la défense de Saint-Quentin

Un peu plus de deux semaines après leur dernier affrontement, l’ASVEL et Saint-Quentin se sont retrouvés à l’occasion de leur série des quarts de finale de playoffs de Betclic ELITE. Contrairement au dernier rendez-vous en saison régulière, Villeurbanne n’a pas eu besoin d’un dernier tir de Paris Lee, en l’emportant de plus de 15 points à l’Astroballe lors de cette manche aller (91-75).

L’ASVEL fait la différence en seconde période

Alors que l’ASVEL a éprouvé des difficultés par deux fois en saison régulière à faire sauter le verrou défensif picard, Pierric Poupet et ses joueurs ont semble-t-il trouvé plusieurs solutions dans ce quart aller des playoffs. L’une d’entre elles est notamment Youssoupha Fall (15 points et 17 rebonds), auteur d’une grosse première mi-temps, avant de poursuivre sur sa lancée en seconde période.

Dans le match à la mi-temps (46-45) avec notamment le répondant à l’intérieur de Mathis Dossou-Yovo (16 points à la MT, 20 au total), le SQBB a peu à peu lâché après la pause. Face à l’agressivité des Rhodaniens (20/26 aux LFs contre 15/16), ainsi qu’un secteur intérieur malmené par Youssoupha Fall, Saint-Quentin a laissé la bagatelle de six Villeurbannais marquer 10 points ou plus (Lee, Jackson, Fall, Luwawu-Cabarrot, Thomas et Ndiaye). Lestés par une adresse toujours aussi famélique (4/11 à 3-points), les coéquipiers d’un Nolan Traoré une nouvelle fois à l’aise à l’Astroballe (14 points et 7 passes décisives) n’ont pas pu créer la surprise lors de cette première manche.

Le match retour entre l’ASVEL et Saint-Quentin se disputera ce dimanche 19 mai (19h) à Pierre-Ratte. En début de saison, les Lyonnais avaient subi une énorme déconvenue dans le volcan saint-quentinois (91-71). Nul doute que ce dernier entrera en éruption pour une rencontre de playoffs de ses protégés.