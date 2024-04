[Vidéo] Nolan Traoré : 5e match professionnel et déjà 18 points et 8 passes décisives contre l’ASVEL !

Si l’ASVEL s’est imposée contre Saint-Quentin (79-77) sur un panier de Paris Lee, c’est un autre meneur qui a marqué les esprits ce dimanche à l’Astroballe.

Auteur de son cinquième match en tant que professionnel, Nolan Traore (1,91 m, 17 ans) a cumulé 18 points à 7/15 aux tirs (dont 1/4 à 3-points), 8 passes décisives pour seulement 2 balles perdues et 2 rebonds en seulement 21 minutes. Le transfuge du Pôle France a terminé avec le meilleur +/- du SQBB.

De plus en plus haut dans les mock draft 2025, Nolan Traoré montre surtout qu’il est complètement prêt à contribuer à une équipe de très haut-niveau, alors qu’il ne fêtera ses 18 ans que le 28 mai prochain.

Retour en vidéo sur match dans le tweet suivant :

Budding 17-year-old French point guard Nolan Traore dropped 18 points and 8 assists in Saint-Quentin’s tough one-possession loss today to ASVEL. His quickness, pick-and-roll feel, and advanced maturity-level were on full display. pic.twitter.com/RkUtw8fPBM

— League Him (@League_Him) April 28, 2024