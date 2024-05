Tortone revient à 2-1 contre Bologne malgré Cordinier

Tortone n’a pas abdiqué dans son quart de finale de playoffs contre la Virtus Bologne. Battue lundi 83-77 et menée 2 à 0, l’équipe d’Ismael Kamagate n’a plus le droit à l’erreur. Ce jeudi 16 mai, elle s’est imposée 91 à 81 et revient à 2 victoires à 1 dans la série.

Un match 2 déjà serré lundi à Bologne

Lundi, la Virtus Bologne s’était déjà imposée de peu (83-77) lors du match 2, à domicile. L’objectif de Bologne était de conserver l’avantage du terrain, dans une série qui se joue au meilleur des 5 matches. Cela a été chose faite grâce à trois joueurs : Marco Belinelli (MVP de la saison régulière), Jordan Mickey et Isaïa Cordinier. L’Italien de 38 ans a marqué 22 points, distribué 3 passes décisives et intercepté 2 balles pour 21 d’évaluation. L’intérieur américain a marqué 17 points à 4/7 aux tirs et capté 7 rebonds pour un total 25 d’évaluation. Après son bon match 1, Isaia Cordinier a comptabilisé 14 points et 2 rebonds pour 10 d’évaluation. Cependant, l’ancien de Nanterre a été limité à 13 minutes de jeu à cause de ses 5 fautes commises.

Belinelli (22 pt) e Mickey (17 pt) trascinano la @VirtusSegafredo alla vittoria che vale il 2-0 nella serie con @DerthonaBasket 💪

In doppia cifra anche Dunston e Cordinier: tra gli ospiti miglior marcatore Strautins con 14 punti 🏀#TuttoUnAltroSport #LBAPlayoff @UnipolSai_CRP pic.twitter.com/e4yYWOrNnW — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) May 13, 2024

Kamagate s’est repris



Discret lors du premier match (1 d’évaluation), Ismaël Kamagate n’a pas fait beaucoup mieux lors du match 2 (4 rebonds, 1 contre et 1 interception pour 4 d’évaluation). En revanche, il a réalisé un meilleur match 3 (10 points à 4/6 aux tirs et 4 rebonds en 22 minutes). A ses côtés, l’ancien de l’ASVEL Retin Obasohan a inscrit 13 points en 19 minutes. Plus globalement, Tortone a vite pris l’avantage (27-15, 10′) pour faire la course en tête face à Isaïa Cordinier, qui s’est montré en jambes (14 points – dont 7 dans le dernier quart-temps – à 5/8 et 4 rebonds en 28 minutes) après sa présélection pour les Jeux olympiques. De quoi aller chercher la victoire et provoquer un match 4, programmé dans le week-end.