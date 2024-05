Allan Dokossi (Dijon) sort du creux avec son meilleur match en carrière

Mardi 30 avril, contre Cholet (88-79), le Dijonnais Allan Dokossi (2,05 m, 24 ans) a réalisé la meilleure performance de sa carrière : 24 points à 11/14, 11 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre pour 34 d’évaluation en 31 minutes. Ses nouvelles références au scoring et à l’évaluation en Betclic ÉLITE.

« Le chouchou » de Laurent Legname ?



Jusque-là, le Francilien n’avait atteint la barre des 20 points qu’à trois reprises en pro, dont deux fois dans l’antichambre avec Fos-Provence. En Betclic ÉLITE, son record était de 20 points contre l’Élan Béarnais alors qu’il n’avait jamais fait mieux que 17 avec la JDA contre le Galatasaray Istanbul. Côté évaluation, il était monté jusqu’à 33 lors de ce fameux match de février 2022 face à Pau-Lacq-Orthez, le club où il était censé signer l’été suivant.

Engagé dans sa première saison loin du cocon fosséen (6,8 points à 67% et 6,4 rebonds en 46 rencontres), Allan Dokossi brille par son inconstance. Lors de la finale de la Coupe de France samedi, il a traversé l’après-midi comme une ombre, auteur de 1 point et 1 rebond en seulement 9 minutes. Avant de tout exploser trois jours après contre Cholet… Des flashs qui font que Laurent Legname croit en lui, comme l’a confié Jacques Alingue au micro du Bien Public. « Ça va être surprenant, mais je dirais qu’Allan, c’est son petit chouchou ! Je connais Laurent (Legname), Allan a des moments d’absence et je pense que Laurent est très dur avec lui car il croit en lui. C’est paradoxal et Allan ne va pas le croire, mais dans quelques années, il comprendra que c’était pour son bien. »

Injouable mi-mars, avec 29 points, 29 rebonds et 7 passes décisives dans un enchainement de deux matchs (contre Boulogne-Levallois et le Galatasaray Istanbul), l’international centafricain était porté disparu depuis avec 3,3 points et 4 rebonds de moyenne sur ses six dernières sorties. Quel moyen qu’un troisième trophée en pro (après le doublé Leaders Cup – Pro B de Fos en 2021) suivi d’une performance référence pour mettre cela derrière ?