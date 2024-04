Paris terminera dauphin de Monaco, Strasbourg et Nancy doublent Cholet

La 23e victoire consécutive du Paris Basketball, en plus de le rapprocher du record du Limoges CSP, permet au club de la capitale d’officialiser sa place de dauphin de Monaco. C’est avec le statut de tête de série n°2 que les Parisiens vont participer à leur premier playoffs en Betclic ÉLITE, six ans après la création du club et pour leur 3e saison dans l’élite.

Et de 23 victoires consécutives pour Paris !

Malgré la victoire de la JL Bourg à Gravelines-Dunkerque, Paris ne peut plus être rejoint par l’ASVEL et le club de l’Ain (deux victoires d’avance et le panier-average sur les deux équipes). C’est avec sa recette habituelle, un T.J. Shorts dominant (24 points et 8 passes décisives), que l’équipe de Tuomas Iisalo a pris le meilleur sur l’Élan Chalon (73-84). Dans une rencontre maladroite des deux côtés (6/30 à 3-points pour Paris, 6/23 pour l’Élan), les Parisiens ont su contrôler la partie après un bon départ (17-27, 10′), notamment en maîtrisant le rebond (48 à 34).

Ainsi, le premier des deux objectifs de cette fin de saison est validé pour le Paris Basketball. Ne manquera plus désormais qu’à aller chercher le record de victoires consécutives du Cercle Saint-Pierre, en tentant de l’égaler samedi contre Roanne, et de le battre lors de la dernière journée au Portel.

Cholet n’a plus son destin en main pour les playoffs

À Cholet, c’est également une histoire de séries ces derniers temps, mais beaucoup moins réjouissante que celle du club parisien. Avec sa 5e défaite de rang, cette fois contre Dijon (79-88), Cholet ne possède plus son destin en main pour les playoffs. « Je ne pense pas que quelque chose soit cassé. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne joue pas avec la bonne intensité, analysait Laurent Vila auprès de Ouest-France. On subit le jeu de l’adversaire. » La JDA a pourtant eu peu de récupération après son titre de Coupe de France et les différentes sollicitations incombant à cette victoire, mais a pu compter sur l’énorme efficacité d’Allan Dokossi (23 points à 11/14 aux tirs et 11 rebonds).

Le club des Mauges est éjecté du top 8 en raison des victoires de Strasbourg et Nancy. La SIG s’est bien remis de sa désillusion en Coupe de France en l’emportant chez la lanterne rouge Boulogne-Levallois (85-107). Emmené par Léopold Cavalière (19 points, 6 rebonds et 3 passes décisives), les Alsaciens ont dominé de la tête et des épaules à Marcel-Cerdan, avec une adresse extérieure qui leur a fait défaut à Bercy (16/26 à 3-points). L’équipe de Massimo Cancellieri retrouve une nouvelle fois le top 8, juste devant Nancy (9e) et Cholet (10e). Les trois équipes possèdent le même nombre de victoires (15) à deux journées de la fin de la saison régulière. Saint-Quentin reste encore à portée de fusil (7e, 16 victoires).