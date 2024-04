Blois n’abdique pas pour le maintien, Sekou Doumbouya ne suffit pas pour Roanne

Tout ne sera pas joué pour le maintien après cette 32e journée de Betclic ÉLITE. En effet, avec la victoire de Blois et les défaites de Gravelines-Dunkerque et Roanne, les trois équipes restent impliquées dans la course au maintien.

Blois ne veut pas être condamné trop vite !

Seulement deux équipes se sont imposées à Nanterre avant cette 32e journée de Betclic ÉLITE. Le Paris Basketball en début de saison, et l’AS Monaco, même si cette dernière rencontre s’était déroulée à La Défense Arena. Dos au mur, Blois a donc réussi l’exploit d’être la 3e équipe à faire tomber les Franciliens à domicile (103-106).

Au terme d’une fin de match tendue, où les lancers-francs se sont succédés (10 rien que dans la dernière minute), l’ADA a fini par arracher une 10e victoire cette saison. Face aux 25 points de Justin Bibbins, les Blésois ont répondu collectivement, et ce malgré les absences de Tobin Carberry et Thomas Hieu-Courtois. L’intérieur français Armel Traoré a mené la charge avec 23 points et 9 rebonds, bien seconde par le quasi triple-double de Rashard Kelly (14 points, 9 rebonds et 9 passes décisives). Sous les yeux de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, présents à Maurice-Thorez, les joueurs du Loir-et-Cher entretiennent l’espoir.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ✅ L'ADA réalise ce soir une grosse performance sur le parquet de @Nanterre92 et signe un 2ème succès consécutif à l'extérieur ! ✅ Un grand merci aux partenaires et supporters présents à Maurice Thorez ce soir ! 💚 📸 @LapeyronieV#BetclicElite #ADABlois pic.twitter.com/xUQqAMCNq6 — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) April 30, 2024

L’ADA Blois revient ainsi à hauteur de Roanne, battu à Nancy (84-79). Sans D.J. Cooper, absent de dernière minute, la Chorale a subi l’ensemble de la partie à Gentilly. Maintenus en vie par les 28 points de Sekou Doumbouya, les Ligériens ont finalement craqué dans le money-time face à un Shevon Thompson décisif comme en début de saison (18 points et 13 rebonds).

Roanne et Blois dans l’obligation de remporter les deux derniers matchs

Mais heureusement pour Blois et Roanne, les deux formations conservent leur chance de se maintenir grâce à la défaite du BCM Gravelines-Dunkerque contrela JL Bourg (64-75). Même face à une équipe burgienne sans Axel Julien et Jeremy Morgan, l’absence d’adresse des Nordistes a été fatale aux hommes de Jean-Christophe Prat (48% à 2-points, 23% à 3-points, 69% aux lancers-francs). Peut-être ces derniers ont-ils eu le bras qui tremble au moment de conclure.

En tout cas, la donne est désormais claire : si Blois et Roanne veulent espérer se maintenir, il faudra remporter les deux derniers matchs, et compter dans le même temps sur deux défaites des Maritimes. Avec ce scénario-là, Roanne aurait la primauté sur Blois.