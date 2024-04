Plus qu’un faux suspense dans la lutte pour le maintien en Betclic ÉLITE ?

Après l’officialisation du maintien de l’Élan Chalon et de la JDA Dijon la semaine passée, trois équipes jouent encore leur survie en Betclic ÉLITE à trois journées de la fin : Gravelines-Dunkerque, Roanne et Blois. Les Metropolitans 92 déjà condamnés à la descente, il reste ainsi deux sièges éjectables vers la Pro B.

Dans les faits, ils sont effectivement trois pour une seule place. Mais en réalité, le suspense n’est peut-être pas aussi fort qu’on pourrait le penser. Voici pourquoi.

Gravelines-Dunkerque a son destin en main

Gravelines-Dunkerque est pour le moment l’équipe qui bénéficie du dernier strapontin pour le maintien (11 victoires), avec une victoire d’avance sur Roanne (10) et deux sur Blois (9). De plus, le club nordiste à l’avantage direct sur chaque équipe, ayant gagné deux fois contre Roanne et menant d’un point le panier-average contre Blois. Et même en cas d’égalité de bilan à trois, le BCM serait également la meilleure des trois équipes, avec ses trois confrontations remportées face à ces adversaires directs (contre deux pour Roanne et une pour Blois).

Les trois derniers matchs de Gravelines-Dunkerque : vs JL Bourg

vs Boulogne-Levallois

à Nancy

Un calendrier de cadors pour Roanne

Sur les trois derniers matchs de la saison, Roanne devra donc gagner deux matchs de plus que le BCM Gravelines-Dunkerque. Pas impossible… sauf peut-être à la vue du calendrier, avec notamment une équipe de Paris en course pour battre un record du Limoges CSP et une ASVEL qui voudra finir à la 2e place au classement. « On a signé les joueurs pour une mission autre que le maintien. J’attends qu’ils fassent honneur à leur contrat de travail, c’est le minimum syndical », affirmait le président Emmanuel Brochot au Progrès.

Les trois derniers matchs de Roanne : à Nancy

à Paris

vs ASVEL

ADA Blois : « 99 % de chances qu’on descende »

L’ADA Blois a manque le coche la semaine passée face à l’Élan Chalon, en dilapidant un gros avantage en seconde période. Le club du Loir-et-Cher doit désormais miser sur un sans-faute et des déroutes complètes de ses adversaires (0 victoires pour le BCM, une seule pour la Chorale). Forcément, le pessimisme prédomine, y compris dans les rangs blésois. « Il y a 99 % de chances qu’on descende, concédait l’entraîneur David Morabito à La Nouvelle République. Mais on va essayer de faire le boulot jusqu’au bout, pour le club, la ville et l’institution. »