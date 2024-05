Première soirée discrète pour Epoupa et Lopez-Sénéchal en WNBA

La saison régulière WNBA 2024 a débuté, notamment pour les deux joueuses françaises sous contrat sur ce début de saison, Olivia Epoupa et Lou Lopez-Sénéchal. Ces dernières n’ont pas ou peu joué pour leur premier match. Olivia Epoupa n’est pas entrée en jeu avec le Minnesota Lynx contre Seattle (83-70).

Quant à Lou Lopez-Sénéchal, elle a connu sa première entrée en WNBA. La Franco-Mexicaine a joué 5 minutes et 42 secondes lors de la victoire des Dallas Wings à Chicago (79-87). Elle a seulement réalisé une passe décisive.



La prochaine rencontre de Minnesota aura lieu ce vendredi 17 mai, contre Seattle. La deuxième sortie des Dallas Wings se déroulera ce samedi, de nouveau face à Chicago.

