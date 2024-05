Minnesota met une claque à Denver (115-70) pour aller chercher le match 7

Minnesota a égalisé dans la demi-finale de conférence Ouest contre Denver ce jeudi 16 mai, à 3 victoires partout. Après avoir gagné les deux premières rencontres, les Timberwolves avaient perdu les trois suivantes. En début de rencontre, on aurait pu croire que les Nuggets avaient surfer sur leur dynamique avec un 9-2. Mais non…

Sans doute vexés, de nouveau hyper agressifs, ils ont réagi avec un 29-5 en rehaussant leur défense (2/14 aux tirs pour Denver sur la suite du premier quart-temps). Le retour de Mike Conley a fait le plus grand bien à la bande à Chris Finch qui menait 31-14 après 12 minutes de jeu puis 48-24 quelques minutes plus tard. Au retour des vestiaires, Minnesota a rapidement fait croître son avance et les Wolves ont passé le cap des +30 (93-63) au début de la dernière période, grâce à un bel apport des rotations. Mike Malone a alors ouvert son banc en prévision du match 7, ce dimanche à Denver, et Minnesota a fini à +45 (115-70).

Au cœur de l’incroyable performance défensive des Timberwolves, il avait bien évidemment Rudy Gobert. Le pivot a cumulé 8 points à 4/8 aux tirs, 14 rebonds et 2 passes décisives pour finir avec un +/- de +30 en 29 minutes, le deuxième meilleur de son équipe derrière Anthony Edwards (+43).

« La différence majeure avec nos trois défaites, c’est que ce (jeudi) soir on a été constants, a déclaré le pivot français au micro de Melvin Karsenti pour BasketUSA. On n’a pas eu de passage à vide comme lors des derniers matchs, on a joué avec cette intensité pendant 48 minutes, enfin 47 si on enlève le début de match. Défensivement, on a contesté tous les tirs. Je pense aussi que ce soir c’était notre meilleur match offensif, mais on n’a rien fait d’incroyable. Lors du Game 5, on avait bien commencé mais nos ballons perdus nous ont fait beaucoup de mal. Ce soir, on a simplement bougé le ballon. « Ant » (Anthony Edwards) et « KAT » (Karl-Anthony Towns) ont fait un super boulot en jouant simple et en faisant la passe quand il le fallait. Dès qu’il y avait une prise à deux, ils ont tout de suite trouvé le joueur ouvert, et derrière le ballon a continué à bouger. Quand on joue comme ça, c’est très dur pour Denver de nous défendre parce qu’on a beaucoup de talent. On a des joueurs athlétiques, on a des joueurs qui peuvent shooter à 3-points aussi. Donc quand on joue simple et quand on défend comme ça, ça devient tout de suite beaucoup plus dur pour eux. »