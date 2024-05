« Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de cassé » – Laurent Vila après la 5e défaite consécutive de Cholet

Cholet Basket saborde son exercice 2023-24 sur le derniers tiers de la saison. Encore bien placé pour jouer les playoffs au début du mois d’avril, CB a été éjecté du top 8 après la 32e journée. Le club des Mauges se retrouve ainsi 10e après sa défaite contre Dijon (79-88) et les succès combinés de Strasbourg et Nancy.

« Je ne comprends pas pourquoi on n’y arrive pas en match »

À deux journées de la fin de la saison régulière, Cholet ne peut plus maîtriser sa participation ou non en playoffs. Mais pour son entraîneur Laurent Vila, le groupe choletais est capable de rebondir, à condition d’imposer de nouveau son jeu.

« Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de cassé, ce qui est sûr, c’est qu’on ne joue pas avec la bonne intensité, analysait Laurent Vila auprès de Ouest-France. On subit le jeu de l’adversaire, on le laisse s’installer dans le jeu, faire ce qu’il aime faire. »

Si le coach catalan ne cède pas à la panique dans ses propos, le manque de confiance semble malgré tout gagner les rangs choletais. Comme le laisse entendre son capitaine Kim Tillie, qui ne comprend pas vraiment pourquoi Cholet n’y arrive plus en match officiel depuis fin mars, et une dernière victoire à Nancy.

« On s’entraîne beaucoup, on fait de la muscu, des shoots, on bosse nos systèmes, mais dès que les lumières sont allumées, qu’il y a le public, on se troue. C’est frustrant… On se fout sur la gueule aux entraînements et je ne comprends pas pourquoi on n’y arrive pas en match. »

Cholet n’est donc plus maître de son destin et devra compter sur des faux-pas de ses concurrents (Saint-Quentin, Strasbourg et Nancy). Les deux derniers matchs de Cholet seront face à Monaco et Chalon-sur-Saône.