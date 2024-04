Cholet vise toujours les playoffs : « On le mérite mais il faut concrétiser »

Cholet Basket a connu plusieurs cycles cette saison. D’abord en pleine forme, l’équipe maugeoise a connu une automne particulièrement difficile avant de rebondir, se qualifier pour le deuxième tour de la BCL et reprendre sa place dans le Top 8 de la Betclic ÉLITE. Mais l’équipe de Laurent Vila reste sur une série de quatre défaites.

Sur les deux derniers revers, Cholet a complètement raté son dernier quart-temps contre Blois avant de dilapider une avance de 20 points à Paris quatre jours plus tard. Toutefois, l’équipe de Laurent Vila garde son destin en main puisqu’elle est toujours huitième avec une victoire d’avance sur le neuvième, Strasbourg.

Avant de recevoir Dijon ce mardi 30 avril, le technicien catalan l’a rappelé à Ouest-France :

« On est tous affecté par les défaites, parce qu’on se voit chaque jour pour travailler dur. L’intensité qu’il y avait à l’entraînement avant Paris était incroyable. Il y a de gros volumes d’entraînement et tout le monde veut bien faire. Je le disais encore à Neal (Sako) tout à l’heure : on a notre qualification pour les playoffs en main, il ne faut pas la donner… On doit prendre les matches. »