Laurent Vila (Cholet) : « Si on a perdu notre âme, il faut vite la retrouver »

Cholet s’est incliné contre Blois ce samedi à domicile (71-80) et réalise une mauvaise opération dans la course aux playoffs. Les Maugeois ont pourtant compté jusqu’à 16 points d’avance. Mais ils ont ensuite paniqué face au changement de défense de l’ADA Blois, qui a remporté le dernier quart-temps 27 à 9 pour aller chercher la victoire.

Laurent Vila a expliqué cet écroulement final devant la presse après la rencontre, et notamment à Ouest-France :

« À partir du moment où on commence à perdre deux ou trois ballons sur leur zone press, on s’est mis à paniquer. Même avant en fait, où on enchaîne quelques mauvaises décisions, on perd des ballons sur des passages en force. On se met vraiment à paniquer. J’aurais pu aussi sortir les joueurs concernés à ce moment-là mais le mal était fait. On n’a plus rien fait du match après ça et on a loupé tout ce qu’on a tenté. »