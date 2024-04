Blois garde espoir pour le maintien à Cholet : première victoire sous l’ère David Morabito !

La libération pour Blois, au buzzer final à Cholet. Celle de mettre fin à une longue et douloureuse série de huit défaites consécutives en Betclic ELITE. Puis l’espoir, celui de pouvoir encore croire en son maintien en Betclic ELITE, en ayant glané un 9e succès (71-80), au terme d’un dernier quart-temps épique à la Meilleraie (7-29). Avant la rencontre de ce samedi entre Gravelines-Dunkerque (15e) et Roanne (16e), l’ADA (17e) revient ainsi provisoirement à une longueur du duo.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗜𝗥𝗘 !😍 Portés par des supporters à fond les ballons et auteurs d'un invraisemblable 4ème QT remporté 27/9, nos blésois signent un 9ème succès cette saison ! ✅#BetclicElite #ADABlois pic.twitter.com/I0tBWQDzgc — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) April 20, 2024

Cholet, expert pour relancer les équipes au fond du classement

Quel comble pour nombre de supporters blésois (excepté ceux présents à la Meilleraie), de voir leur équipe renouer avec le succès pour la première fois depuis fin janvier (victoire contre Limoges), le week-end d’un écran noir sur la plate-forme numérique Skweek. Nul doute que ces derniers prendront malgré tout cette victoire à Cholet, car elle vient raviver la flamme d’un maintien encore possible pour Blois à quatre journées de la fin du championnat.

Après Gravelines-Dunkerque et Roanne, Cholet s’est donc écroulé pour la 3e fois de suite face à une équipe luttant pour sa survie dans l’élite. L’équipe de Laurent Vila a pourtant été en contrôle de la partie pendant les trois premiers quart-temps (62-53, 30′). Comme à Vacherresse, CB pouvait compter sur Tidjane Salaün, agressif (13 points dont 9/9 aux lancers francs) bien qu’imprécis (0/6 à 3-points). Mais la lumière choletaise s’est ensuite éteinte au parc des expositions de la Meilleraie… au profit d’un éclair vert blésois.

D’un 19-0, Blois assomme la Meilleraie

Pendant huit minutes, il n’y avait plus qu’une équipe sur le parquet, l’ADA, de quoi infliger une série de 19 points à 0 fatale à CB. Avec notamment le facteur X Maxime Sconard (8 points, tous dans le QT4), les joueurs blésois ont continué d’avoir une superbe adresse extérieure dans la dernière période (13/31 à 3-points au total). Ils offrent ainsi un premier succès à leur entraîneur David Morabito. Nommé durant la trêve internationale mi-février après le renvoi de Mickaël Hay, l’ancien technicien des Espoirs n’avait pas encore pu goûter à la victoire à la tête de l’équipe professionnelle (six défaites consécutives).

Remettant en cause l’intensité et la constance de ses protégés, ces derniers n’en étant « peut-être pas capables », David Morabito a enfin obtenu un élément de réponse ce samedi de la part d’Armel Traoré (10 points et 10 rebonds) et ses partenaires. Possiblement trop tardivement pour se maintenir en fin de saison, mais Blois a en tout cas retrouvé de l’espoir. Cela commence par là pour espérer se maintenir…