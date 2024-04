David Morabito face aux lacunes de l’ADA Blois : « On ne l’a peut-être pas en nous… »

David, on a l’impression que l’ADA Blois n’arrive jamais à trouver de l’intensité et de la continuité dans ses rencontres…

Je suis totalement d’accord. On a des passages où l’on arrive à être dans ce que je demande et ce que l’on travaille. Mais sur 40 minutes, on n’y arrive pas. Quand on le fait, on peut matcher tout le monde et quand on ne le fait, on ne peut matcher personne. On n’est peut-être pas préparés à faire ça sur une saison. On ne l’a peut-être pas en nous, on n’en est peut-être pas capables. Mais moi, je ne vais pas faire reculer les mecs sous le panier, juste parce qu’on ne l’a pas en nous, pour attendre que l’adversaire rate. Moi, je veux qu’on se bouge le cul et qu’on aille chercher les choses. On sera agressifs et on continuera avec les mecs qui peuvent l’être.

« On manque de caractère et de personnalité »

Comment l’expliquez-vous ?

Il y a beaucoup de doute dans cette équipe. On a plein de défauts dans notre jeu mais on a des joueurs plutôt adroits. En match, on a le bras qui tremble, on est en panique dès qu’on doit prendre un shoot. Excusez-moi l’expression mais à l’entraînement, on fout dedans comme des porcs. C’est qu’il y a une panique en match à un moment donné. C’est aussi parce qu’on manque de caractère, de personnalité. À Bourg-en-Bresse (66-81), notre meilleur arrière a été Maxime Sconard. Avec tout le respect que j’ai pour lui, et Dieu sait combien je l’apprécie, ce n’est pas normal. C’est le seul joueur sur le terrain capable de faire des différences. Il y a des questions à se poser… À un moment donné, je me suis retourné vers le banc et je ne savais pas qui mettre. On manque clairement de créateurs dans notre équipe, surtout avec Milan Barbitch blessé : si on ne passe jamais notre vis-à-vis, on ne va rien créer derrière. Mais c’est aussi la première fois que j’ai trouvé qu’une équipe était vraiment plus forte que nous. Dans le contenu de nos matchs, c’est toujours très up and down, pas catastrophique, parfois très intéressant.

Voyez-vous des axes d’amélioration ?

Les axes d’amélioration, il y en a toujours et on va répéter le même discours. La vraie question, c’est : est-ce qu’on l’a en nous ? Je ne sais pas.

À titre personnel, comment vivez-vous cette soudaine promotion depuis la fin du mois de février, dans un contexte délicat ?

Je savais que le challenge était très compliqué. Je n’ai jamais pensé à moi, je voulais d’abord aider mon club. Chaque coach a une certaine philosophie, construit ses équipes, choisit ses joueurs en fonction de sa philosophie. C’est vrai que c’est un défi qui n’est pas évident mais j’essaye simplement d’aider mon club au maximum, avec le staff, tous les jours.