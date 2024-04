Les Metropolitans 92 relégués en Pro B dès ce week-end ?

Ce n’est pas un scoop : les Metropolitans 92 vont être relégués en Pro B en cette fin de saison. La seule question est de savoir quand ? Et la réponse la plus probable est : ce week-end.

Victime, ou plutôt coupable, d’une invraisemblable descente aux enfers, du statut de finaliste de Betclic ÉLITE à celui de lanterne rouge, le club francilien aurait déjà pu officialiser sa descente samedi dernier. Il n’a manqué qu’une victoire de Roanne à Chalon-sur-Saône pour acter le retour du basket levalloisien en Pro B, 15 ans après la remontée de l’équipe menée par Jimmal Ball. Mais le naufrage au Portel (79-104) a acté à 99% la relégation des Mets.

Pour se sauver, l’équipe de Jean-Paul Besson (qui n’a remporté que 4 matchs sur 28 cette saison) doit remporter ses six derniers matchs, tout en comptant sur six défaites de Gravelines-Dunkerque. Complètement utopique, encore plus si l’on prend en considération qu’il faudra aussi espérer dépasser Roanne et Blois, respectivement cinq et quatre longueurs devant. Ainsi, les Metropolitans 92 (qui reçoivent l’Élan Chalon dimanche soir) se retrouveront en Pro B dès leur première défaite. Et peut-être même avant : si Gravelines-Dunkerque (samedi à Strasbourg) ou la Chorale (dimanche contre Cholet) l’emportent, leur destin sera scellé.