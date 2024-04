Le Portel se rapproche des playoffs en écrasant les Metropolitans 92

Battre les Metropolitans 92, ce n’est pas exactement la chose la plus difficile à faire en Betclic ÉLITE cette saison… Mais après une victoire éclatante lors de l’Opalico à Dunkerque, Éric Girard avait prévenu : cette semaine était la plus difficile à aborder de la saison pour l’ESSM.

Le technicien nordiste peut être rassuré : mentalement, ses joueurs n’ont fait preuve d’aucune faille et ont concassé la lanterne rouge francilienne (104-79). Une septième victoire en huit matchs, une septième aussi en huit rencontres contre les mal-classés, qui rapproche un peu plus l’ESSM d’un spot en playoffs, qui serait son premier depuis 2017 : avec 16 victoires et 13 défaites, l’équipe stelliste s’ancre à la 7e place, et se rapproche même de la 6e. Un revers de Cholet ce samedi contre… Gravelines-Dunkerque lui offrirait cet honneur.

Les Mets à un souffle de la descente en Pro B

Dominateurs dans le troisième quart-temps (27-12), les Portelois ont notamment pu compter sur l’une des meilleures prestations en Betclic ÉLITE de Desi Washington (18 points à 5/8, 4 rebonds et 3 passes décisives). Derrière, tout le monde a été à son niveau, à l’image de Bastien Vautier (19 points en 19 minutes). En face, on pourra aussi écrire que les Mets ont été à leur niveau mais ce serait oublier qu’ils n’avaient plus perdu de plus de 20 points depuis le 27 janvier à Cholet (83-112). Si la Chorale de Roanne l’emporte à Chalon ce samedi, l’équipe de Jean-Paul Besson sera même officiellement reléguée en Pro B. Il sera alors peut-être temps de faire jouer les jeunes, plus que les deux minutes accordées aux jumeaux Esso Essis dans un contexte où le club n’a plus rien à espérer…