Entorse du genou pour Milan Barbitch (Blois)

Victime d’un choc important samedi dernier lors de la réception du Mans (78-80), Milan Barbitch (1,96 m, 22 ans) va rater son premier match de la saison ce dimanche à Bourg-en-Bresse (à 16h30).

Le meneur de l’ADA Blois souffre d’une entorse du genou et ne connait pas encore sa durée exacte d’indisponibilité. De toute évidence une tuile supplémentaire sur le parcours accidenté des Blésois, toujours relégables et qui perdent là leur joueur le plus talentueux (12,8 points à 43%, 3,7 rebonds et 4,9 passes décisives). En revanche, initialement annoncé très incertain, le capitaine Rion Brown est lui bien du déplacement à Ékinox.