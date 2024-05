Clarence Nadolny, une autre piste venue de Pro B pour Le Portel ?

Le Portel a pris l’habitude de se positionner rapidement sur des joueurs, notamment de Pro B, pour réaliser son recrutement pour la saison suivante. Fort de son maintien acquis rapidement en Betclic ÉLITE, l’ESSM a déjà convaincu le meneur du club voisin de Lille Gaetan Meyniel (1,89 m, 23 ans) de passer le cap de la première division au sein de sa formation professionnelle.

Eric Girard et son staff ne devraient pas s’arrêter à une seule arrivée depuis la Pro B à l’intersaison. Si le pivot Mathieu Boyer ne viendra pas, un arrière figure en bonne position sur la short-list stelliste concernant le recrutement 2024. Selon nos informations, Le Portel suit de près Clarence Nadolny (1,92 m, 23 ans). Réputé très fort défenseur en NCAA, le Francilien a lancé sa carrière à Andrézieux-Bouthéon en 2022 après avoir participé à la préparation de l’AS Monaco. Parti après neuf matches, il a fini la saison avec Rouen et remporté le titre de champion de Nationale 1 masculine (NM1). Prolongé, il a découvert la Pro B cette saison au sein d’une équipe compétitive (14 victoires et 11 défaites avec lui).

Une pointe à 35 points en Pro B

Auteur de 11,6 points à 40% de réussite aux tirs (dont 30,8% 3-points), 3,3 rebonds et 1,8 passe décisive en 19 minutes, l’ancien de Texas Tech a réalisé des cartons contre Champagne Basket (35 points en 25 minutes) ou face au leader rochelais (24 points dont 4/6 de réussite à 3-points et 10/11 aux lancers-francs en seulement 18 minutes et un incroyable +48 de +/-), démontrant sa capacité à élever son niveau de jeu. Afin de passer un cap, le natif de Montreuil doit désormais trouver plus de régularité. Régularité qu’il trouvera peut-être du côté de Le Portel.