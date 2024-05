Gaétan Meyniel (Lille) rejoindra Le Portel la saison prochaine

Gaétan Meyniel (1,89 m, 23 ans) va encore franchir un cap dans sa carrière en passant de la Pro B avec Lille à la Betclic ÉLITE avec Le Portel. En effet, d’après nos informations, le meneur de Lille va s’engager avec l’ESSM à compter de la saison 2024-2025.

Le Portel continue à faire son marché en Pro B

La connexion entre Lille et Le Portel va donc se poursuivre une saison de plus. Le club stelliste espère probablement connaître la même réussite qu’avec Bastien Vautier, qui a très bien réussi son adaptation à l’élite sur la Côte d’Opale (14,8 points, 5,6 rebonds et 1,9 passe décisive). Gaétan Meyniel a beaucoup moins ferraillé que l’intérieur dans l’antichambre de l’élite. En effet, le meneur va effectuer la transition entre NM1 et Betclic ÉLITE en seulement 4 saisons.

Passé par le centre de formation de Roanne (2017-2020), le gaucher a véritablement lancé sa carrière professionnelle en Nationale Masculine 1, à Bordeaux (2020-2021), puis à Avignon Le Pontet (2021-2022). Il a ensuite rejoint le Lille Métropole Basket, où le natif d’Eure-et-Loire a bien su s’adapter à la Pro B sous les ordres de Maxime Bézin. Cette saison, Gaétan Meyniel tournait à 9 points à 37% de réussite aux tirs, dont 29% à 3-points, 3,5 rebonds et 4,5 passes décisives en 24 minutes de jeu en moyenne.

Le Portel continue ainsi de faire son marché en Pro B, comme il l’avait fait lors de la dernière intersaison avec les recrutements très précoces de Bastien Vautier, Ivan Février ou encore Digué Diawara. Cela a bien réussi à Eric Girard et son staff cette saison avec une qualification assurée pour les playoffs. Avec Gaétan Meyniel, l’ESSM prépare potentiellement l’après Benoit Mangin (1,89 m, 35 ans), qui a dû mettre prématurément fin à sa saison en raison d’une opération au pied en octobre dernier.