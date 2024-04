Le Portel, de l’ombre de la relégation à la lumière des playoffs : « Cette équipe mérite sa place »

Le Portel l’a fait, assurer sa place pour les playoffs 2023-2024. Très longtemps dans le top 8 malgré un début de saison catastrophique (5 défaites d’affilées), l’ESSM a officialisé sa participation aux joutes printanières en l’emportant face au Mans (85-76) dimanche 28 avril.

Le Portel en playoffs, avec un effectif composé à « 50% de joueurs venant de Pro B »

Ne souhaitant « pas jouer les playoffs sur le dernier match », avec deux dernières rencontres relevées pour terminer, Eric Girard a été attendu par ses joueurs. Forcément, le technicien a tenu à féliciter ses derniers, qui ramènent Le Portel en playoffs pour la première fois depuis 2017.

« C’est énorme pour le travail qu’ont réalisé les joueurs, avec tous les problèmes que l’on a eu durant la saison, avec le 0-5 pour débuter, rappelait Eric Girard en conférence de presse. Ce groupe est grandiose, avec quasiment 50% de joueurs issus de la Pro B. Être devant toutes les grosses armadas, c’est incroyable. Quand on met l’esprit, quand on va tous dans la même direction, on est récompensés. C’est la 9e fois qu’on sera en Pro A avec le plus petit budget. »

Malgré l’émergence des grosses armadas, comme le répétait nombre de Dijonnais après leur sacre en Coupe de France, Le Portel est donc parvenu à rallier les playoffs. Presque une anomalie quand on sait que l’ESSM dispose de l’avant-dernier budget et de la plus petite masse salariale (1 million d’euros) du championnat de France. Forcément, même le coach manceau Elric Delord, battu ce dimanche par le club stelliste, ne pouvait qu’être admiratif de la performance du Portel.

« Cette équipe mérite sa place. Elle a fait une super saison en étant quasiment dans le top 8 tout le temps. » Elric Delord, entraîneur du Mans

Propos recueillis au Portel par Antoine Bodelet.