Rouen écrase le leader La Rochelle, invaincu depuis fin octobre !

Le 27 octobre 2023, voilà de quand datait la dernière défaite de La Rochelle en Pro B. C’était face à Lille et avant ce samedi, il s’agissait toujours de la seule de la saison. Mais ça, c’était avant le déplacement du Stade Rochelais en Normandie. Car pour la reprise de la Pro B en 2024, l’équipe de Julien Cortey a été battue, que dire terrasser par Rouen (110-67), qui a dominé l’intégralité de la partie l’opposant au leader rochelais.

La Rochelle sonné pour la première fois de la saison

Pour y parvenir, la formation de Sylvain Delorme a notamment fait preuve d’une extrême réussite à longue-distance (22/38 à 3-points), illustrée par la performance éblouissante du jeune Clarence Nadolny (24 points dont 4/6 de réussite à 3-points et 10/11 aux lancers-francs en seulement 18 minutes et un incroyable +48 de +/-). « On savait bien qu’on allait finir par perdre, déclarait Gaëtan Clerc, le capitaine rochelais après la rencontre à Sud Ouest. Mais certainement pas de cette manière. Je crois que c’est la première fois dans ma carrière que je vis un truc comme ça. » C’est dans le deuxième quart-temps que La Rochelle a subi un véritable tourbillon, passant d’un écart encore jouable de +10 (28-18) à quasiment une trentaine de points d’écart en sa défaveur (57-28).

Avec cette victoire, Rouen consolide sa place dans le top 4 de la Pro B. Malgré cette défaite, La Rochelle reste un solide leader, avec deux victoires d’avance sur ses trois poursuivants (un match en moins pour Vichy qui joue ce dimanche à Saint-Chamond).