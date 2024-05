Robin Pluvy quitte Roanne pour Cholet

Robin Pluvy va quitter Roanne pour rejoindre le centre de formation de Cholet Basket, c’est ce qu’annonce BasketEurope.

Licencié depuis la catégorie U13 à la Chorale de Roanne, le meneur a décidé de changer d’air. Avec des moyennes de 8,5 points, 2,1 rebonds et 5,9 passes décisives en Espoirs ELITE en 2023-2024, le MVP de la finale de la Coupe de France U17 2023 arrive comme un vrai atout pour le club de Maine-et-Loire. Son ancien coach, Marc Berjoan le décrit comme un « organisateur né » et qu’il a tout pour devenir un des atouts majeurs du groupe U21 maugeois. Le fils de Lauren Pluvy, coach de Nantes (Pro B) non loin de Cholet, aura pour objectif de ramener l’Académie Gautier sur le devant de la scène U21 après une non-participation au Trophée du Futur pour la première fois depuis la saison 2007-2008. « Il n’y a aucune communication à faire pour le moment », a réagi Guillaume Costentin, directeur sportif de Cholet Basket, au sujet de cette arrivée.

Cholet compte de nombreux jeunes arrières de talent : Matéo Leray sur la génération 2003, Robin Pluvy, bientôt, sur la génération 2006 et Aaron Towo-Nansi, sur la génération 2009.