Aaron Towo-Nansi (15 ans), le nouveau phénomène de Cholet Basket

Faut-il un meneur de talent pour que Cholet Basket remporte la Coupe de France U17 ? La dernière fois, en 2017, l’Académie Gautier avait dans ses rangs le futur Français le plus haut drafté de l’histoire, Killian Hayes, qui avait enchanté Bercy de ses passes lumineuses face à l’Élan Chalon (82-50). Cette fois, le club des Mauges en avait deux : le MVP Soren Bracq et le liliputien Aaron Towo-Nansi, qui a confirmé que l’on pouvait bien lui accoler l’étiquette rare de phénomène.

Labellisé Bretagne

Né le 4 mars 2009, soit 15 ans et bientôt 2 mois, Aaron Towo-Nansi était le plus jeune joueur sur le parquet. Du haut de ses 175 centimètres, « ou peut-être 177 maintenant », il était aussi le plus petit. Cela ne l’a pas empêché d’être celui qui a le plus impressionné l’assistance de l’Accor Arena, impressionnant d’engagement et de combativité, au point de souffrir de crampes dès le troisième quart-temps. Leader émotionnel, dans l’intensité, le lutin breton est ainsi allé capter la bagatelle de 3 rebonds offensifs dans le premier quart-temps, capable de marquer sur seconde chance dans une forêt de grands. Le tout avec une immense panoplie offensive, assorti de culot, de vitesse et d’une vraie qualité de percussion. Talentueux, ascendant scoreur. « On est trop contents », soufflait-il en zone mixte. « On attend ces grosses échéances depuis le début de l’année. C’est un moment qui restera inoubliable pour nous. On a marqué l’histoire en remportant la Coupe de France, c’est la réussite de notre travail. C’était une expérience inoubliable que d’avoir joué à Bercy. Et le fait d’avoir gagné en plus, c’est magique ! »

Aaron Towo-Nansi(🇨🇵, 2009, guard, @choletmondial) is one of the best young guard prospects in France. He had 21 pts today in the U17 cup final vs Asvel, helping his team on the road to the title. Here are his highlights:@stgwadateam @defaut_zero pic.twitter.com/tnmdP3M8UR — Hoops Connoisseur (@Scoutspects) April 27, 2024

De son propre aveu, Aaron Towo-Nansi a « toujours baigné dans le basket, depuis tout petit. » Une enfance rennaise, avec des parents qui ont fait du basket, des grands frères aussi. « Même s’ils n’ont pas joué à haut niveau, c’est familial. » Couvé à l’Union Rennes Basket jusqu’à l’année dernière, il est le plus fort potentiel jamais passé dans les rangs du club bretillien. En 2022, il a ainsi disputé son premier match U17, à l’âge de 13 ans ! « Dès le premier match, il met 10 points, 6 interceptions, 5 passes en 20 minutes », racontait Bastien Demeuré, l’un de ses premiers coachs, l’an dernier à Ouest France. « Le match d’après, je le mets en mission défensive sur le meilleur joueur adverse : il n’a pas mis un point lorsqu’Aaron défendait sur lui. C’est une vraie pépite. Un joueur comme on n’en a jamais vu dans toute l’histoire du club. »

« Je n’ai que 15 ans et encore plein de choses à prouver »

Avec 21 points à 8/16, 6 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions pour 23 d’évaluation en 31 minutes contre l’ASVEL (85-63), Aaron Towo-Nansi a gagné ses galons devant le grand public à l’occasion de cet après-midi printanière à Bercy, presque métamorphosé en un prospect national, loin du secret d’initiés qu’il était encore il y a quelques temps dans l’Ouest, même si ses excellentes performances au NGT de Podgorica ou ses 32 points en finale du Cholet Mondial Basket avaient commencé à faire parler de lui. Cette soudaine transition, François Fiévet l’avait peut-être anticipé, et c’est certainement pour cela qu’il n’a pas voulu trop en dire sur son prodige. « C’est un meneur qui a la préoccupation de bien faire jouer ses partenaires donc je pense qu’il n’aimerait pas trop que je le mette en avant. Donc je le félicite, mais comme je félicite tous les autres joueurs ! »

Pourtant, s’il est encore frêle physiquement, Aaron Towo-Nansi n’a probablement pas besoin d’être autant protégé. Cinq minutes en zone mixte ne représentent pas un échantillon suffisant pour évaluer la psychologie d’un joueur mais à 15 ans, le Breton était frappant de maturité dans ses réponses à chaud, pourtant rarement l’exercice le plus intéressant pour joueurs et journalistes. « Je garde la tête sur les épaules », confie-t-il. « Parce que pour le moment, ce que je fais, c’est grâce à tout ce que j’ai mis en œuvre. C’est grâce à mes partenaires, mes coachs, ma famille, tout ceux qui me soutiennent autour de moi. Je n’ai que 15 ans et j’ai encore plein de choses à prouver. Je veux aller le plus haut possible. »

Traditionnellement, la finale de la Coupe de France U17 a toujours servi de révélateur pour un gros talent. Il y eut Léopold Cavalière en 2013, Killian Tillie en 2014, Frank Ntilikina en 2015, Killian Hayes en 2017, Hugo Benitez en 2018, Clément Frisch en 2019 ou encore Zaccharie Risacher en 2022. A-t-on trouvé le prochain sur la liste ?

À l’Accor Arena,