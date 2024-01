[Vidéo] À seulement 14 ans, Aaron Towo-Nansi régale à l’ANGT U18 de Podgorica

Il est le plus jeune joueur du tournoi, mais cela ne semble pas lui poser de problèmes. Seul joueur né en 2009 parmi les 96 inscrits à l’ANGT U18 de Podgorica, Aaron Towo-Nansi (1,74m, 14 ans) fait bonne figure. Le jeune français a joué 30 minutes de moyenne sur ses deux premiers matchs, pour des statistiques moyennes de 7,5 points à 33,3% au tir (dont 44,4% à 3-points), 0,5 rebond, 5,5 passes et 1,5 interception. Il est le meilleur passeur et cinquième meilleur scoreur de Cholet. Et surtout le joueur le plus utilisé et la deuxième meilleure évaluation (13,0), ce qui est épatant pour son jeune âge.

Meneur vif et agile, l’ancien de l’Union Rennes Basket 35 a tenté beaucoup de choses balle en main. Malgré sa petite taille, il a réussi à se frayer des chemins dans les forêts de joueurs beaucoup plus grands que lui. La plupart du temps pour ressortir vers ses coéquipiers ouverts à 3 points, en limitant son nombre de pertes de balle (2,0 par match). Il a dynamisé le jeu de son équipe. Son tir extérieur, qu’il déclenche rapidement, est aussi une satisfaction. Une vidéo postée sur Twitter rassemble tous les highlights de Towo-Nansi sur ses deux premiers matchs :

En cualquier caso para mi lo más interesante del día era ver al pequeño (1.74, ¡'09!) base francés Aaron Towo-Nansi.

Frente a Derby no le entraron pero ya dejó muestras de su enorme clase en la distribución (4 pts, 7 ast). Contra el combinado ANGT ya ha reclamado galones (11 + 4) pic.twitter.com/Zu7XFRM3Dk — Dugongcesto (@Dugongcesto) January 26, 2024

Deuxième défaite en deux matchs pour Cholet

Sur le plan collectif, cet Adidas Next Gen Tournament de Podgorica n’est pas une réussite pour Cholet. Les protégés de Régis Boissié, conscient d’avoir « une chance incroyable d’être sur ce genre d’événements », ont perdu leurs deux premiers matchs. La second a été particulièrement crève-cœur, puisqu’ils ont mené pendant une bonne partie de la rencontre contre la Team Podgorica et ont compté jusqu’à 13 points d’avance. Avant de complètement craquer dans le dernier quart-temps, en encaissant notamment un 21-3 pour conclure le match (score final 67-82). Les Choletais vont disputer le dernier match de leur groupe A ce samedi à 13h30 contre les jeunes de l’Alba Berlin, qui ont eux aussi perdu leurs deux premières rencontres. Avant de jouer un ultime match de classement dimanche contre une équipe du groupe B.