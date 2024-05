L’Olympiakos de Moustapha Fall décroche un match 5 face à Barcelone

L’Olympiakos d’un très bon Moustapha Fall (2,18 m, 32 ans) s’est imposé très largement face au FC Barcelone (92-58) dans le match 4 du quart de finale de playoffs, égalisant ainsi à 2 victoires partout. Dans un Stade de la Paix et de l’Amitié bouillant, le pivot français a donné le ton. Le match 5 aura lieu le mercredi 8 mai à 21h, au Palau Blaugrana de Barcelone.

Who's going to win it and go to the F4? 🤔 @FCBbasket 🆚 @Olympiacos_BC pic.twitter.com/uJQngQsWqv

One more series going to the FINAL 5th game 😳

Mercredi, les instances de l’EuroLeague ont reconnu une erreur d’arbitrage lors du match 3. Une violation des 5 secondes sur remise en jeu aurait dû être sifflée. Elle ne l’a pas été, ce qui a permis au Barça d’égaliser à 14 secondes du temps réglementaire, puis de s’imposer en prolongation. Ce jeudi, le sentiment d’injustice était palpable dans l’atmosphère du port d’Athènes. C’est sans doute ce qui boosté l’Olympiakos. Le Barça a résisté un quart-temps puis s’est effondré sous l’agressivité défensive grecque. Les Rouge et Blanc ont collé un 17-0 aux Catalans en début de deuxième quart-temps. Les Athéniens menaient ainsi 53-37 à la pause. Au retour des vestiaires, les Grecs ont accentué leur avance sous l’impulsion de Shaquille Mckissic. L’Américain a marqué 21 points à 8/11 aux tirs et capté 6 rebonds pour totaliséer 28 d’évaluation. Au buzzer final, 34 points séparaient les deux équipes. L’Olympiakos s’est imposé 92 à 58.

C’est bien Moustapha Fall qui, dès le début de la rencontre, a mis le feu au Pirée. Pendant ses 18 minutes de jeu, il a capté 5 rebonds et surtout marqué 12 points avec une grande efficacité (6 sur 7 aux tirs). Le Français a marqué l’intégralité de ses points dans le premier quart-temps, dont 10 sur des dunks rageurs sur Jan Vesely, qu’il a de nouveau dominé. Il termine la rencontre avec 17 d’évaluation.

Son coach, Georgios Bartzokas, l’a laissé au repos lors du dernier quart-temps. Moustapha Fall était à 2 points d’égaler le record, de Nando DeColo, du nombre de points marqués dans un premier quart-temps d’une rencontre de playoffs.

Moustapha Fall already has 10 first-quarter points, with 4 minutes to go 👀

Nando De Colo holds the record for the most points in the first quarter of a playoff game with 14 (for Fenerbahçe vs. CSKA in Game 1 of the 2021 playoffs) pic.twitter.com/34gfob56SJ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 2, 2024