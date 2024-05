Shane Larkin prolonge quatre saisons à l’Anadolu Efes

Après six saisons passées à l’Anadolu Efes, Shane Larkin a opté pour une prolongation de contrat de quatre ans. Cette signature le lie jusqu’en 2028 au club.

Sur ses six saisons avec l’Anadolu Efes et une précédente avec Baskonia (2016-2017) Larkin a comptabilisé 15,1 points, 2,7 rebonds, 4,6 passes décisives et 1,2 interception pour 17,7 d’évaluation en 219 rencontres. Cette saison, Shane Larkin aurait pu prétendre au titre de MVP si l’Anadolu Efes avait été mieux classé. Il a effectué un exercice 2023-2024 de grande classe. Shane Larkin valait 16,8 points, 2,8 rebonds, 5,1 passes décisives et 1,1 interception pour 19,9 d’évaluation. C’est, en partie, grâce à lui que les fans de l’EuroLeague ont eu droit au plus long match de l’histoire de la compétition. Le 5 janvier, l’Anadolu Efes s’est incliné 130 à 126 à Madrid après 4 prolongations. Shane Larkin avait joué 53 minutes, scoré 32 points à 10 sur 22 aux tirs, capté 5 rebonds et distribué 9 passes pour 33 d’évaluation.

Shane Larkin, légende vivante de l’Anadolu Efes

Shane Larkin est arrivée à l’Anadolu Efes en 2018, en même temps que Rodrigue Beaubois. Il est, sans doute, le meilleur joueur de l’histoire de l’Anadolu Efes. Il est le symbole d’une époque dorée pour le club des bords du Bosphore. L’équipe coachée par Ergin Ataman, d’abord emmenée par un trio Shane Larkin – Rodrigue Beaubois – Vasilije Micic (auquel se greffera Will Clyburn en 2020, après l’éviction des clubs russes) a disputé trois finales d’EuroLeague consécutives : 2019, 2021, 2022 (la saison 2020 a été interrompue pour cause de pandémie). Il a été le leader de l’équipe lors des deux titres européens, remportés en 2021 et 2022. A la même époque, le 29 novembre 2019 contre le Bayern, il établit un record d’EuroLeague, celui du nombre de points marqués en un match : 49, récemment battu par Nigel Hayes-Davis. A la fin de son contrat, en 2028, Shane Larkin aura passé 10 ans à Istanbul. L’ancien des Boston Celtics aura 35 ans.

La prolongation de Shane Larkin intervient après celle du coach Tomislav Mijatovic. Le Croate connait bien le meneur car il est assistant depuis 2010 et côtoie donc l’ex-international turc depuis six ans.