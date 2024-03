Nigel Hayes-Davis (Fenerbahçe) : premier joueur de l’histoire à marquer 50 points en EuroLeague

Nigel Hayes-Davis, l’ailier du Fenerbahçe, est devenu le premier joueur de l’histoire de l’EuroLeague à marquer 50 points sur un match. Lors de l’écrasante victoire du club stambouliote face à l’Alba Berlin (103-68), le joueur américain de 29 ans a noirci le tableau des statistiques : 50 points à 18/27 de réussite aux tirs dont 9/16 à 3-points.

Le record de Shane Larkin établi en 2019 battu

La soirée fut très, très belle à Istanbul ce dimanche 29 mars. Car pendant que Besiktas forçait une belle décisive face à la JL Bourg en remportant le match 2 à la Sinan Erdem Dome, Nigel Hayes-Davis a lui imprimé son nom dans les livres d’histoire du basket européen. Pour un petit point, il prend la première place du meilleur marqueur d’EuroLeague sur un match à son compatriote Shane Larkin, auteur de 49 points le 29 novembre 2019 avec l’Anadolu Efes. L’ailier stambouliote a explosé son record personnel en EuroLeague de 24 points.

Culminant à 36 unités à la fin du 3e quart-temps, le coéquipier d’Amine Noua a cherché le record dans la dernière période. C’est au bout de la partie, à 18 secondes de la fin, que Nigel Hayes-Davis a atteint la barre des 50 points sur un dernier lay-up. Ce qui a probablement donné la plus grande célébration de joie d’une salle de basket dans une victoire de plus de 30 points.

Nigel Hayes-Davis voulait faire un match à la Dejounte Murray… il a fait beaucoup mieux !

Après la rencontre, le joueur originaire de l’État de l’Ohio a avoué que ce record lui trottait en tête : « J’avais écrit dans mes notes au début de la saison que je voulais battre le record de points cette année, expliquait Nigel Hayes-Davis. Juste avant le match, j’ai envoyé un texto à mes gars Jordan et Nate, et leur ai dit que je me voyais faire un match à la Dejounte Murray. Je ne savais pas que j’allais marquer 50 points, je savais juste que j’allais prendre beaucoup de tirs ».

En effet, dans la nuit de jeudi à vendredi, le joueur des Atlanta Hawks a inscrit 44 points pour l’emporter contre les Boston Celtics (123-122). Nigel Hayes-Davis a fait mieux que cela avec ses 50 points, mais avec surtout beaucoup plus d’efficacité (44 tentatives en 47 minutes pour le joueur NBA, contre 27 tentatives en 29 minutes pour le joueur du Fener).