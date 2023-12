Nico Mannion se rapproche de l’ASVEL

EuroLeague - Nico Mannion devrait choisir l'ASVEL, qui cherche à se renforcer sur la ligne arrière.

Niccolo Mannion (1,90 m, 22 ans) devrait poursuivre sa carrière à l’ASVEL. Selon Orazio Francesco Cauchi de Basketnews, le club de Tony Parker est le mieux placé pour récupérer le meneur américano-italien.

Peu utilisé à Baskonia (6 points à 38% de réussite aux tirs, 1,3 rebond et 2,3 passes décisives en 13 minutes de jeu sur 8 matches) et encore moins depuis la prise de poste de l’entraîneur Dusko Ivanovic, avec qui il ne s’entend pas, l’ancien joueur d’Arizona (NCAA) cherchait un nouveau club. De son côté, Lyon-Villeurbanne a besoin de sang neuf sur les lignes arrières après un début de saison compliqué, particulièrement en EuroLeague (2 victoires et 12 défaites).

Ses bonnes relations avec le sélectionneur de l’Italie, Gianmarco Pozzecco, qui n’est autre que le coach de l’ASVEL, ont sans nul doute faite la différence pour Niccolo Mannion. Reste à savoir s’il sera en mesure d’aider une équipe en proie aux doutes et doté d’une ligne arrière irrégulière. En effet, Paris Lee n’a pas la production attendue eu égard de son salaire (500 000 euros la saisons), Nando De Colo n’a plus le rayonnement d’antan et Noam Yaacov est peu utilisé.