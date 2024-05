Jonathan Jeanne « en bonne voie » pour prolonger à Poitiers

Jonathan Jeanne (2,18 m, 26 ans) va-t-il continuer à martyriser les cercles de Pro B avec le Poitiers Basket 86 ? « C’est en bonne voie » annonce le nouveau manager général du club, Arnaud Marius, dans La Nouvelle République. L’intérieur a explosé en cours de saison 2023-2024 et tourne à 10,4 points et 4,8 rebonds en seulement 18 minutes en Pro B.

Réalisant une belle saison de promu, Poitiers espère miser sur la continuité. « On discute, certains dossiers avancent dans le sens positif avec cet objectif de garder un noyau pour le prochain exercice. Guillaume Eyango (2,02 m, 22 ans) a déjà resigné. Avec Jonathan Jeanne, c’est normalement en bonne voie. On parle aussi avec Luka Rupnik (1,86 m, 30 ans). On pourrait faire des annonces prochainement… », indique-t-il. Mohamed Diawara (2,04 m, 19 ans), prêté par le Paris Basketball, avait aussi ouvert la porte à une prolongation.

« On apprécie beaucoup Mohamed. Il peut être encore plus impactant en restant une année de plus en Pro B. Après, il y a une gestion de carrière pour lui avec son agent. Pour l’instant, cela passe par une inscription à la Draft NBA. On verra ce que l’avenir nous réserve. Ce n’est pas un dossier sur lequel nous pouvons avancer à court terme. Mais cela serait un plaisir qu’il reste à Poitiers. »

Quant à la prolongation du coach Andy Thornton-Jones, si elle n’est pas actée, elle devrait l’être prochainement. « Les discussions sont fructueuses avec Andy Thornton-Jones qui devraient être à la tête du club la saison prochaine », annonce Arnaud Marius. Voilà qui promet de la stabilité au PB 86.