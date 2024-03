Jonathan Jeanne (Poitiers) encore époustouflant à Fos

Jonathan Jeanne a atteint la barre des 20 points pour la deuxième fois de la saison de Pro B. De retour en LNB cette saison, l’ancien prospect NBA a inscrit 20 points à 8/11 aux tirs et 4/7 aux lancers francs, en plus de prendre 6 rebonds et contrer 4 tirs en 29 minutes.

PROFIL JOUEUR Jonathan JEANNE Poste(s): Pivot Taille: 218 cm Âge: 26 ans (03/07/1997) Nationalités:

Surtout, son équipe, le Poitiers Basket 86, s’est imposée 98 à 96 après prolongation sur le parquet de Fos Provence pour la 25e journée de Pro B. Le PB 86 a pourtant compté jusqu’à 23 points de retard sur le parquet de la Halle Parsemain. Mais les Bleu et Blanc sont revenus petit à petit jusqu’à déborder les BYers et signer leur 14e victoire de la saison.

En décembre dernier, Jonathan Jeanne avait fait mieux encore, avec un match à 23 points et 35 d’évaluation contre Boulazac. Alors que Poitiers aurait souhaité le libérer l’été dernier, le Guadeloupéen n’est pas pour rien dans la belle saison du promu, sixième du championnat. Après 26 matches de championnat, il tourne en effet à 9,9 points à 64% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 1,9 contre pour 12,5 d’évaluation en moins de 17 minutes de jeu.