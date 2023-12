Jonathan Jeanne (35 d’évaluation) a effectué une incroyable première mi-temps avec Poitiers

Jonathan Jeanne (26 ans, 2,18 m) a signé une grande performance dans la victoire de son équipe Poitiers face à Boulazac (94-85). Il a grandement contribué à stopper la belle série de victoires du BBD (9) par sa performance individuelle (23 points à 9/9 de réussite aux tirs, 5 rebonds, 4 contres et 3 interceptions sans perdre le moindre ballon en seulement 22 minutes). Mais c’est en première mi-temps que le Guedeloupéen a fait un véritable chantier avec déjà 19 points, 3 rebonds, 3 interceptions et 4 contres pour 29 d’évaluation. Il termine avec une évaluation de 35 au final. Il s’agit de son meilleur match en Pro B, lui qui a participé à la montée de Poitiers la saison dernière.

« C’est une victoire qui collectivement fait un bien fou avant de partir en vacances et à titre individuel, ça fait plaisir de marquer pour la première fois 23 points pour le PB86, déclarait Jonathan Jeanne auprès de La Nouvelle République. C’est la récompense des efforts que je fais au quotidien et je remercie Dieu de m’avoir aidé et d’avoir exaucé mes prières. Pour moi comme pour mes coéquipiers, cela prouve que le travail paie ! »