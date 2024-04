Le Poitiers Basket 86 souhaite prolonger son entraîneur Andy Thornton-Jones (44 ans) pour les saisons à venir. Nommé coach principal de l’équipe professionnelle en cours de saison 2020-2021, le natif de Leamington (Royaume-Uni) a permis au PB 86 de remonter en Pro B en 2023.

Pour son retour en deuxième division française, Poitiers réalise un excellent parcours pour un promu. Malgré la fin de saison prématurée de son meilleur scoreur Andy Cleaves, qui n’a pas été remplacé, les Viennois sont septièmes avec un bilan positif (15 victoires et 14 défaites). Si bien que Poitiers veut prolonger son coach Andy Thornton-Jones. Les négociations ont commencé avec le futur manager général (GM) Arnaud Marius :

« J’ai effectivement été reçu par les présidents, explique Andy Thornton-Jones dans La Nouvelle République. Ils m’ont fait part de leur désir de poursuivre le travail enclenché il y a trois ans. On a beaucoup gagné durant cette période tout en refédérant du monde autour du club. On a structuré des choses. Il y a une volonté de prolongation et nous discutons autour de cela… »