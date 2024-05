Trois heures avant le match qui peut officialiser la relégation d’Évreux, Yasiin Joseph trouve un contrat pour l’été

Alors que l’ALM Evreux joue sa survie en Pro B ce soir à l’Alliance Sport d’Alsace, son meneur Yasiin Joseph retournera cet été dans son premier club professionnel : les Ottawa BlackJacks. Il a signé un contrat avec le club canadien pour y jouer cet été.

Yasiin Joseph avait découvert la Pro B lors de l’exercice 2021 – 2022. Il avait joué 14 rencontres, alors à Quimper. Avec l’ALM Evreux, cette saison, le Canadien tourne à 12,7 points à 47 % à deux points, 2,8 rebonds et 4,3 passes pour 12,4 d’évaluation. En rejoignant Ottawa cet été, il retrouvera son premier club. C’est là-bas qu’il a commencé sa carrière. Il y avait joué 3 matchs pour 2,7 d’évaluation en moyenne. « Je suis ravi de fouler les parquets de ma ville de naissance de nouveau », a-t-il déclaré dans le communiqué des BlackJacks. « Je vais représenter Ottawa avec passion et fierté ! »

Cette annonce intervient quelques heures avant le match de la mort pour Evreux. Le club normand joue son maintien en Pro B ce soir en Alsace.

A @CURavensBBall alumnus, Yasiin kicked off his pro career with the BlackJacks in 2020 and is currently concluding his 5th pro season in France.

— Ottawa BlackJacks (@ott_blackjacks) May 3, 2024