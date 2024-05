Trois clubs en danger, plus qu’une seule place salvatrice : qui descendra en Nationale 1 ?

Le week-end dernier, trois équipes ont officiellement assuré leur maintien en Pro B : Denain, Aix-Maurienne et Nantes, malgré une fin de saison catastrophique côté NBH. Ce qui ne laisse plus qu’un seul strapontin disponible pour rester en seconde division, avec trois équipes encore concernées : l’Étoile Angers Basket, Fos-Provence et l’ALM Évreux.

Le programme des trois équipes Le calendrier d’Angers (16e, 10v-22d) : Reçoit Antibes

Va à Fos-sur-Mer Le calendrier de Fos (17e, 10v-22d) : Va à Aix-Maurienne

Reçoit Angers Le calendrier d’Évreux (10v-22d) : Va à l’Alliance Sport Alsace

Reçoit Poitiers

Évreux en sursis

Seul dernier, Fos a été le grand gagnant du week-end, avec une victoire surprise contre le leader rochelais qui lui a permis de revenir dans la course, à égalité avec les deux autres. A contrario, battu en triple prolongation par Orléans (112-118), Évreux a mis un pied en Nationale 1, menacé de la fin d’une présence ininterrompue en LNB depuis la création de la ligue en 1987. Car pour se tirer d’affaire, l’ALM est désormais condamnée à un 2/2.

Pour cause, l’équipe normande est la seule à ne posséder le panier-average sur personne. En cas d’égalité à deux ou à trois, les Ébroïciens seront relégués en NM1. Ce qui signifie que l’ALM doit terminer une longueur devant ses deux concurrents directs. Et vu que Fos ou Angers s’affronteront lors de la dernière journée, impliquant de fait une victoire supplémentaire pour l’une des deux équipes, le club eurois n’a plus le droit à l’erreur. En cas de revers vendredi à Gries, ou de victoire provençale et/ou angevine, Évreux sera officiellement dans la charrette.

Mini-avantage pour Angers

Par conséquent, Fos-Provence et Angers ont leur destin en mains. Le vainqueur de la finale du vendredi 10 mai à la Halle Henri-Giuitta aura de grandes chances de valider son sauvetage en Pro B. Avec un filet de protection légèrement plus important pour l’EAB : victorieuse des BYers lors de la toute première journée du championnat, l’équipe de John Delay peut encore espérer se maintenir à la faveur du panier-average (+4 à l’aller). Surtout, en cas d’égalité à trois, les Angevins sont certains d’en sortir premiers puisqu’ils seraient, au pire, à 3-1 dans ce mini-championnat, et les BYers à 2-2. Mais les Provençaux peuvent se rassurer : un 2/2 pour terminer composterait leur billet pour la Pro B 2024/25. Idem pour le club de l’Anjou. Mais pas nécessairement pour l’ALM…