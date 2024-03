Comme outsider n°1 aux JO, Carmelo Anthony mise sur l’équipe de France !

Si Kevin Durant a certainement privé l’équipe de France de son premier or olympique en 2021, Carmelo Anthony peut presque être considéré comme un ami du basket français, lui. Déjà parce que le futur Hall of Famer n’a jamais vraiment brillé contre les Bleus (9 points à 3/10 en 2012, 10 points à 4/11 en 2016), mais surtout parce qu’il a été conciliant avec les ambitions tricolores pour Paris 2024.

Préposé au tirage au sort des Jeux Olympiques mardi au siège de la FIBA (à Mies, en Suisse), en compagnie de l’Australienne Penny Taylor, Melo a eu la main heureuse pour les Bleus. Pour le plus grand bonheur de Vincent Collet, l’ancien scoreur des Denver Nuggets a permis aux Français d’éviter la Serbie et l’Australie, optant plutôt pour l’Allemagne, le vainqueur du TQO de Riga et le Japon. Quelques instants après le verdict, le triple champion olympique nous a confié tout le bien qu’il pensait des Bleus.

« L’équipe de France est très respectée aux États-Unis »

« Qui vois-je pour concurrencer Team USA ? Le Canada et la Serbie sont très forts, surtout s’ils viennent au complet. L’Allemagne est championne du monde en titre, ce qu’ils ont fait à Manille était vraiment bien. Mais la France est mon vrai outsider. Ils seront à la maison, ils ont de très bons joueurs, ils vont arriver bien préparés. Ils vont tenter de briller chez eux. Alors oui, s’il fallait choisir un outsider, ce serait l’équipe de France, car elle aura l’avantage du terrain. L’équipe de France est très respectée aux États-Unis. Cela vient notamment des joueurs qui sont venus en NBA et qui y ont réussi. Ça continue jusqu’à aujourd’hui, avec Victor Wembanyama qui deviendra, je l’espère, le visage et le leader de cette équipe. La France sera au rendez-vous, elle doit l’être. Je suis sûr que tout le monde espère les voir performer à Paris car ce serait bien pour notre sport, bien pour le pays, bien pour les supporters, bien pour tout le monde. On espère voir la France réussir. » Mais certainement pas trop non plus, parole d’ancien leader de Team USA…

L'Équipe de France sera très attendue à Paris selon @carmeloanthony. 🇫🇷 pic.twitter.com/G8BLTUZKwU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2024

« On n’a jamais vu un joueur comme Victor Wembanyama ! » En marge du tirage au sort des Jeux Olympiques, Carmelo Anthony a également confié ses impressions sur la nouvelle star du basket mondiale, Victor Wembanyama. Et s’il est si confiant en l’avenir des Bleus, c’est aussi parce qu’il est épaté par le rookie des Spurs… « Il y a beaucoup d’excitation autour de Wemby. J’espère qu’il sera présent aux Jeux Olympiques ! Être drafté en première position et pouvoir jouer les JO dans sa ville d’origine quelques mois plus tard est quelque chose de super rare. Je suis impatient de le voir à Paris 2024. J’adore ce qu’il fait, son approche des choses, le soin qu’il apporte à tous les détails, sa volonté constante de s’améliorer. Il est dans la meilleure situation possible pour lui : il n’aurait pas pu mieux tomber que Gregg Popovich. C’est le seul qui peut mettre en place un plan sur le long-terme avec lui. Je ne pense pas qu’on ait déjà vu un joueur comme Wemby : aussi grand, qui joue comme un meneur, avec un tel QI basket. Et il n’a que 20 ans… Personnellement, je n’avais jamais vu cela. »

À Mies,