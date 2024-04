Sasa Obradovic : « Les rôles vont changer, la pression sera plus sur le Fenerbahçe »

Sasa Obradovic : « Félicitations à mes joueurs, qui ont montré beaucoup de caractère. Ce n’était pas facile de jouer ce match. Le Fenerbahçe a tiré une confiance énorme de sa première victoire. Cela s’est vu dans le nombre de tirs incroyables qu’ils ont rentré. Leur approche était différente, ils n’avaient plus la même peur. De notre côté, il a fallu garder la même concentration jusqu’à la fin. Dans ce dernier quart-temps, Jordan Loyd a montré pourquoi il était là et pourquoi il nous avait tant manqué. Même si c’est une victoire collective, c’est le gars qui fait la différence. Il faut aussi mentionner les bons apports de Matthew (Strazel) et Mam’ : Jaiteh a gêné beaucoup de shoots sur la fin, il nous a beaucoup aidé des deux côtés du terrain. Enfin, D-Mo a été incroyable, une vraie menace tout au long de la soirée.

Dans ces moments-là, tout dépend du caractère des mecs. Des joueurs comme Jordan sont nés pour cela, ce sont des tueurs naturels. À l’avenir, je suis sûr que Matthew en sera un, ça se voit. Défensivement, on a effectué un boulot incroyable. Maintenant, les rôles vont changer : on va aller à Istanbul où la pression sera plus sur le Fener, comme on l’a eu lors du premier match. Il faudra être très courageux en Turquie. Il nous faudra un meilleur Mike James, il a eu du mal face à celui qui est probablement le meilleur défenseur d’Europe (Nick Calathes). On a du temps pour récupérer, pour apprendre de ces deux premiers matchs pour aller en voler un là-bas. »