Jeux olympiques : Victor Wembanyama estime que « l’or est atteignable » à Paris 2024

Sur tous les terrains, Victor Wembanyama veut tout gagner. Après une première saison NBA très accomplie (20,7 points, 10,4 rebonds, 3,5 passes et 3,5 contres en 29 minutes de jeu), le joueur de 20 ans disputera sa première compétition internationale avec l’équipe de France cet été, lors des Jeux olympiques de Paris 2024 (27 juillet – 11 août).

Renversés dans le groupe C avec l’Allemagne, championne du monde en titre, le Japon, et le vainqueur du TQO de Riga (le calendrier ici), les Bleus ont hérité d’un tirage au sort plutôt favorable au siège de la FIBA, mardi. « Un autre résultat que cette première place serait un échec, à partir du moment où on aurait pu mieux faire. Il ne faut pas avoir de regrets mais c’est un objectif très atteignable”, affirme Victor Wembanyama dans les colonnes du journal Le Monde.

“J’ai une idée de la trace que je veux laisser »

Le natif du Chesnay (Yvelines), « satisfait de [sa] progression et de [son] apprentissage parce qu’il est facile de stagner”, favori pour le titre du rookie de l’année et en course pour le titre de meilleur défenseur de l’année, est toujours animé par la même volonté. Marquer l’histoire encore et encore. “J’ai une idée de la trace que je veux laisser », affirmant qu’il avait « souvent rêvé des JO », une compétition qu’il regardait régulièrement étant petit.

Sa saison NBA terminée dans à peu près un mois, le MVP de la dernière saison de Betclic ÉLITE travaillera ensuite sans relâche, multipliant les allers-retours entre la France et les États-Unis, où affinera sa préparation avec son entraîneur personnel, Tim Martins.

