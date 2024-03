JO 2024 : « Globalement satisfait » du tirage, Vincent Collet s’attend au « tournoi le plus relevé de l’histoire »

L’équipe de France veut laver l’affront. Après le fiasco de Jakarta (Indonésie) et une élimination au premier tour de la Coupe du monde, les Bleus lorgnent la médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024. Déjà assurés d’éviter les États-Unis au premier tour, Vincent Collet et ses ouailles affronteront l’Allemagne, championne du monde l’été dernier, le Japon ainsi que le vainqueur du tournoi de qualification olympique de Riga où les hommes de Luca Banchi, révélation de la dernière échéance planétaires, partent largement favoris (le calendrier complet ici).

« C’est le tournoi le plus relevé de l’histoire », note Vincent Collet, « globalement satisfait du tirage au sort », en visioconférence depuis les États-Unis. « Mon attente numéro 1, c’était d’éviter la Serbie car si (Nikola) Jokić vient – sans parler de (Vasilije) Micić -, c’est l’équipe favorite n°2 derrière Team USA. » En sortie de phase de poules, la France pourrait croiser avec son éternel rival, l’Espagne.

« J’étais stressé avant le tirage au sort »

En poste depuis 2009 et probablement à l’aube de sa dernière campagne internationale avec les Bleus, le technicien normand n’était pas aussi serein qu’à l’accoutumé. « J’étais stressé avant le tirage au sort mais dans le même temps, j’avais des papillons dans le ventre. Maintenant qu’on connait nos adversaires, ça commence vraiment, il y a une vraie excitation qui entoure ce tournoi olympique. »

À la lutte avec l’Allemagne pour la première place du groupe B, la France aura fort à faire contre la Die Mannschaft dont Vincent Collet est admiratif. « L’an passé déjà, je voyais les Allemands aller très loin dans la compétition mais beaucoup les sous-estimait par rapport aux joueurs NBA dont ils disposent C’est une équipe qui s’est construite dans le temps : on l’avait malmenée en 2019 (à la Coupe du monde, ndlr) et elle est montée en puissance par la suite. L’Allemagne, peut-être sous pression à domicile, est tombée en demi-finales de l’EuroBasket 2022 mais cette année-là, elle avait de vraies chances de finir championne. »

Le rendez-vous face à l’Allemagne, « un tournant pour la suite du tournoi »

Ce rendez-vous du 2 août face à la bande de Dennis Schröder, désormais meneur des Brooklyn Nets, Vincent Collet le présente comme un « tournant pour la suite du tournoi ». L’ancien coach du Mans Sarthe Basket espère naturellement finir premier du groupe B pour s’offrir un quart de finale plus clément face à l’une des équipes du groupe A, présenté comme étant le plus relevé de la compétition. Les tricolores auront d’ailleurs l’occasion de se mesurer aux Allemands lors d’une double confrontation en préparation : d’abord à la Lanxess Arena de Cologne le 6 juillet puis à la Sud de France Arena de Montpellier, le 8 juillet. « On voulait vraiment avoir les adversaires les plus coriaces », rappelle Vincent Collet. « On ne va pas la regretter aujourd’hui, ça nous permettra de mesurer ce qu’il faudra faire pour les battre plus tard. »