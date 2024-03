Vincent Collet dans le flou concernant la blessure de Bilal Coulibaly : « Il faudra voir la gravité »

Bilal Coulibaly s’est très récemment blessé au poignet, mettant un terme prématurément à sa saison NBA. À l’occasion du tirage au sort du tournoi olympique de Paris 2024, le sélectionneur des Bleus Vincent Collet a été interrogé sur la blessure de l’ailier français. Il s’est voulu rassurant, même s’il manque encore d’informations à ce stade.

« Les JO, ce n’est que dans quatre mois »

« J’ai des nouvelles qui sont encore officieuses pour l’instant. Apparemment, il n’aura pas besoin de se faire opérer. La plus grosse crainte, parce que le poignet ça peut vouloir dire beaucoup de choses, c’est le scaphoïde. Pour l’instant, ce n’est pas ce qu’on entend mais je n’ai pas de confirmation à ce jour. Un souci potentiel avec sa franchise de Washington ? C’est Boris (Diaw, manager général de la sélection masculine) qui gère cette partie. A priori, pas de problème, pas de raison. Une franchise ne peut pas complètement empêcher un joueur de venir avec les accords FIBA/NBA. Il y a parfois des restrictions, mais sinon, pas de raison. Après, il faudra voir la gravité de sa blessure et le temps de consolidation. Les JO, ce n’est que dans quatre mois. »

Le joueur des Washington Wizards ne compte pour le moment aucune sélection avec l’équipe de France seniors. Mais sa bonne saison rookie en NBA, ainsi que son profil défensif et athlétique, sont très intéressantes à associer avec un Nicolas Batum par exemple. Il faudra pour cela qu’il soit remis de sa blessure au poignet droit : « Comme tout le monde, j’ai vu qu’il s’était cassé le poignet, que c’était la fin de la saison pour lui, mais je n’ai pas plus de nouvelles, indiquait le manager général des Bleus Boris Diaw à Mies. Est-ce que ça remet en cause sa présence ? Je ne sais pas. »